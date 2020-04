COVID-19 : Edimbourg poursuit son show "comedy club"

Avec le confinement décrété au Royaume-Uni, The Stand Comedy Club (salle de comédie) d’Edimbourg aurait pu couler. Mais c‘était sans compter sur la générosité des internautes, séduits par les spectacles que le lieu continue de proposer en direct sur Internet.

Avec de toutes petites marges, le lieu dont le financement repose essentiellement sur les ventes du bar ou celles des tickets ne pouvait espérer survivre longtemps sans activité. Et en deux soirées seulement, les spectacles diffusés par la salle ont totalisé près de 100.000 spectateurs.

“Le deuxième spectacle a été un succès encore plus grand. Daniel Sloss, Franky Boyle, a produit du contenu pour nous et dans l’ensemble, nous avions environ 67 000 personnes à regarder ce spectacle. Et des gens du monde entier. Des personnes en quarantaine, isolées et des gens de chaque continent est essentiellement entré en contact”, révèle Anthony Dorman, responsable des promotions, du stand comedy club.

Les vidéos sont préalablement enregistrées par les humoristes, puis diffusées par le maître de cérémonie.

Le gérant du club pense qu’il serait vraiment “incroyable” de diffuser aussi sur Internet le tout premier spectacle en chair et en os après la fin du confinement, afin de remercier le public de son soutien.

“Ce serait spectaculaire de diffuser en direct la première émission que nous sommes à nouveau ouverts au public. Nous aimerions vraiment le faire et en quelque sorte dire merci. C’est en fait de cela qu’il s’agit. Il s’agit d‘être ensemble. Je pense que les êtres humains veulent réellement être ensemble. C’est pourquoi tout ce confinement et cet isolement sont assez difficiles”, rencherit Anthony Dorman.

L’audience est désormais beaucoup plus hétéroclite, avec des internautes des quatre coins du globe, pour la plupart eux aussi en quarantaine.

Certains habitués tentent eux de recréer l’ambiance du club autour d’un verre, de nachos et de quelques bougies.