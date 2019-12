Le volontourisme est-il avantageux?

L’une des principales tendances du tourisme en 2019, selon un rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), est que la plupart des voyageurs se déplacent pour changer d’air, pour la quête d’authenticité et de transformation.

C’est dans cette optique que certaines personnes choisissent de voyager pour faire du bénévolat. Donner de leur temps, de leurs compétences et de leur énergie à un problème ou à une cause en vue de faire une différence dans les communautés du monde entier, dans le cadre de leur forfait vacances. Ce qui est connu comme le volontourisme.

Fredick Sadia, qui a plus de 20 ans d’expérience en bénévolat et qui fait maintenant partie de la direction de la fraternité des bénévoles du Kenya, déclare qu’il est important de noter la différence.

“Pour moi, le tourisme volontaire n’est pas ce que je qualifierais de bénévolat, mais je sais qu’il présente des avantages, par exemple lorsque nos amis viennent visiter nos sites touristiques, alors dans le processus, ils veulent prendre le temps de soutenir un projet communautaire ici et là, ce qui est bien, mais je veux aussi croire que cela peut être fait d’une façon beaucoup mieux organisée, et progressivement, nous réalisons que certaines agences touristiques s’organisent de telle sorte que lorsque ces touristes viennent, ils souhaitent également leur donner le temps de faire le bénévolat. En tant que champion bénévole, je dirais clairement à quelqu’un, si vous voulez venir en vacances, si vous voulez faire un safari, venez simplement et faites votre visite de la manière qui vous convient, car nous accueillons toujours tous ceux qui veulent venir dans notre pays. Nous accueillons tous nos amis qui viennent sur le continent. Mais si vous souhaitez également contribuer, alors assurez-vous de trouver le meilleur moyen de le faire afin que cela ait un impact positif et durable”. A-t-il déclaré.

La différence entre voyager en tant que touriste et voyager en tant que bénévole peut parfois être évidente. C’est le cas de l‘île des Féroé, qui a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a fermé ses portes aux touristes à des fins d’entretien, mais a fait appel à des bénévoles pour l’aider à se reconstruire. Selon son site Internet, des volontaires de 95 pays du monde entier, dont des Africains, participent à la restauration de la nation de l’Atlantique Nord.

Le rapport 2018 des volontaires des Nations Unies sur l‘état du volontariat dans le monde indique qu’il y a 12,1 millions de volontaires à plein temps en Afrique.