CAN 2021 : bilan des deux premères journées des éliminatoires

Après la coupe d’Afrique des nations de football des moins de 23 qui a pris fin ce vendredi les trois équipes qui sont retenues pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont désormais connu. Il s’agit de l’Egypte, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

Selon le bilan des deux premières journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021 qui se sont achevées mardi, certaines grandes nations africaines de football se sont largement imposées. c’est le cas par exemple de l’Algérie, championne d’Afrique, qui a largement battu la Zambie (5-0) à domicile avant d’aller remporter le match contre le Botswana avec un score (1-0) .

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique s’en est sortir avec deux victoires en battant le Congo (2-0) et l’Eswatini (4-1)

Le Nigeria, troisième de la CAN 2019, a aussi confirmé son rôle de grande nation africaine de football en se hissant à la tête du groupe l, après avoir battu le bénin et le Lesotho. Le Ghana a également pris la première place du groupe c.

Si certaines grandes équipes peuvent rentrer à la maison l’esprit tranquille, ce n’est pas le cas de la Côte d’Ivoire et de la RDC. Les éléphants ont peiné avant de l’emporter face au Niger sur penalty (1-0) et se sont inclinés face à l‘Éthiopie (2-1).

La RDC, qui a été battue par Madagascar aux tirs au but en huitièmes de finale lors de la CAN 2019, n’a eu que deux points avec deux matches nuls : face au Gabon (0-0) et à la gambie (2-2)

Certaines petites nations se sont également fait remarquer. Les Comores ont réalisé une bonne performance en remportant une victoire historique face au Togo avant de faire match nul face à l’Egypte privé de Mohamed Salah 0-0). Autre nation qui n’a jamais été qualifiée pour la phase finale : la gambie. Les scorpions ont surpris plus d’uns en battant l’Angola à l’extérieur (3-1) avant de tenir tête à la RDC avec un match nul (2-2).

Après une réunion du comité exécutif de la CAF tenu jeudi au Caire, il ressort que la phase finale CHAN Cameroun 2020 aura lieu du 04 au 25 avril 2020. La super coupe de la CAF aura lieu le 14 février à Doha, Qatar.

Les compétitions des jeunes et femmes seront désormais basées sur 12 équipes.

La 28e édition des CAF Awards, un événement annuel célébrant les footballeurs africains et les personnalités qui se sont distinguées en 2019 dans le football, se déroulera en égypte le 7 janvier 2020 et récompensera le meilleur joueur interclubs africain, le meilleur président de club africain et un prix social de reconnaissance ont été approuvées.