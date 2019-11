Cinéma : Lionheart, premier film nigérian sélectionné aux Oscars, disqualifié de la compétition

Le Nigeria ne sera finalement pas présent à l‘édition 2020 des Oscars. Lionheart, le seul film nigérian jusque-là en compétition a été disqualifié par l’Académie des Oscars. Motif invoqué, l’utilisation quasi-constante de l’anglais durant le film.

Lionheart, réalisé par l’actrice et réalisatrice nigériane Geneviève Nnaji, actuellement en diffusion sur Netflix, fait la fierté des Nigérians depuis sa sortie en début d’année. Un sentiment de fierté renforcé avec la présélection du film pour la prochaine édition des Oscars dans la catégorie du Meilleur long métrage international. Mais l’euphorie pourrait rapidement s’estomper après que l’Académie des Oscars a décidé de retirer le film de la compétition dont les sélections sont prévues ce mercredi.

Pour les académiciens, le film ne respecte pas les critères de qualification requis. Également nommé jusqu’en 2019 meilleur film en langue étrangère ou encore Oscar du meilleur film étranger, la catégorie indique que le film représenté doit être majoritairement non-anglophone et ne doit pas être produit aux Etats-Unis. Hormis une séquence de 11 minutes en langue Igbo, l’essentiel des dialogues de Lionheart sont en anglais.

I am the director of Lionheart. This movie represents the way we speak as Nigerians. This includes English which acts as a bridge between the 500+ languages spoken in our country; thereby making us #OneNigeria. TheAcademy https://t.co/LMfWDDNV3e

