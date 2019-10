Trophée du meilleur athlète 2019 : trois Africains nominés

La fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a dévoilé sa liste des nommés au titre d’athlète de l’année chez les messieurs.

Le Kényan Eluid Kipchoge, qui est devenu samedi 12 octobre 2019 le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures est nominé pour le titre “d’athlète masculin” de l’année de l’IAAF.

10 vainqueurs des récents championnats du monde d’athlétisme à Doha sont également en lice pour cette distinction, a annoncé lundi la fédération sportive.

Il s’agit de l’Ougandais Joshua Cheptegei, champion du monde de cross-country et du 10.000 m à Doha et du Kenyan Timothy Cheruyiot vainqueur du 1.500 m au cours de la même compétition.

L’Américain Sam Kendricks qui s’est imposé au saut à la perche ainsi que le Bahaméen Steven Gardiner roi du 400m figurent également sur la liste des nominés.

Les récompenses seront décernées le 23 novembre à Monaco lors du traditionnel gala de fin d’année des “World Athletics Awards”.

? Nominees for Male World Athlete of the Year ?



The nominations of 11 athletes reflects the range of exceptional performances that the sport has witnessed this year, at the IAAF World Athletics Championships in Doha, the Diamond League and in road and cross country events. pic.twitter.com/zjzK30bbIt

IAAF