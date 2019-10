Les dirigeants mondiaux à Lyon pour le sommet du Fonds mondial

Les donateurs internationaux s’engagent à consacrer 14 milliards de dollars jeudi à la lutte contre le sida, a déclaré le président français Emmanuel Macron.

“Je ne laisserai personne sortir de cette salle ni quitter Lyon tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas réunis”, a-t-il déclaré lors d’une réunion à Lyon, ajoutant que la France s’engagerait à verser près de 1,5 milliard de dollars.

Emmanuel Macron a exhorté les pays du G7, les pays du Golfe et le secteur privé à contribuer au Fonds mondial qui contribuera à améliorer la santé maternelle, la santé reproductive et les soins de santé universels dans les pays en développement à forte prévalence du sida, de la tuberculose et du paludisme.

La Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial s’est fixé pour objectif de prévenir 234 millions d’infections liées à ces maladies d’ici 2023.