RDC : DJ Wendy, la jeune femme qui veut caser les stéréotypes

DJ Wendy, 21 ans, s’illustre depuis quelque temps sur la scène musicale en République démocratique du Congo grâce à des mixes singuliers.

Les DJ, disk jockey ont longtemps été des hommes en République démocratique du Congo.

Mais Wendy rose Tshibassu, alias DJ Wendy, tente de remettre en question ce stéréotype, depuis que la jeune femme est devenue l’une des Dj les plus recherchées de Kinshasa, la capitale du pays.

Ils ne vous prennent pas très au sérieux. C'est difficile, les gens et les clients vous testent, parce qu'ils veulent voir.

Autodidacte, l’artiste s’est initiée en regardant des vidéos sur YouTube, avant d’essayer des mixages à la maison et de se rendre dans des boîtes de nuit pour des animations.

DJ Wendy affirme qu’elle a été encouragée à s’engager dans cette activité, après avoir vu l’une des femmes DJ les plus en vue d’Afrique en faire une carrière réussie.

“Il y a DJ Cuppy du Nigeria, il y a DJ Lady S, originaire de Belgique, mais qui travaille un peu, je pense qu’elle est basée aux Etats-Unis. Et il y a DJ StephhCakess. C’est une Américaine qui joue aux Etats-Unis, à New York. Ces trois femmes m’ont énormément inspirée, elles m’ont donné, vraiment, elles m’ont fait réaliser combien ce travail est beau.”

Se frayer une place dans une industrie dominée par les hommes, n’est pas n’est pas si facile. Les talents de DJ Wendy sont sans cesse remis en question.

“Ils ne vous prennent pas très au sérieux. C’est difficile, les gens et les clients vous testent, parce qu’ils veulent voir. Ils ne diront pas : Oui, c’est une DJ, c’est bien, on lui fait confiance. Non ! Parce que je suis une femme, ils me testent. Ils vont vouloir écouter dix, quinze mixes que j’ai fait, ils vont me demander dans quels événements j’ai joué auparavant.”

Cependant, son ambition de devenir une source d’inspiration pour les femmes transcende la peur et le doute générée par la concurrence dans le monde du show-business. Elle rêve de faire de Kinshasa l’une des plaques tournantes du D-jing dans le monde comme Ibiza en Espagne.