Les avocats du sport : un besoin croissant en Afrique

Le sport en général et le football en particulier sont devenus au fil des ans une religion en plein essor sur le continent africain. Les 54 nations peuvent toutes se vanter d’avoir une équipe nationale de football. Le basket-ball, le rugby, et même le cricket produisent des centaines de milliers de sportifs sur le continent.

Ces disciplines sportives comme toutes les autres sont régies par des lois, des textes et des contrats entre joueurs et institutions, entraîneurs et club ainsi que les différentes fédérations régissant ces sports.

Il est nécessaire d’interpréter les lois, ce qui crée une occasion pour les avocats, surtout les plus jeunes, qui se retrouvent dans une profession qui se limite presque exclusivement à représenter des clients dans des affaires pénales.

l’association des Jeunes Avocats de l’Afrique Centrale est un collectif qui s’est réuni pour la première édition tenue à Pointe-Noire en République du Congo, afin d’apprécier et de renforcer le besoin croissant pour les sportifs et sportives, d’avoir des avocats dans une relation mutuellement profitable.

Nous avons eu une discussion avec l’un des modérateurs.

Un partenariat indispensable pour le développement du sport sur le continent.