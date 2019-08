Beauté : une Africaine, première Noire élue Miss Londres

Son nom est désormais écrit en gros caractères sur toutes les parois du Panthéon des faiseurs de l’histoire de Londres. La Zimbabwéenne Vimbai Chapungu est en effet la première Noire à être élue plus belle femme de la capitale anglaise.

Partout, un seul mot dans la bouche des quelque 8 millions de Londoniens : « She is the most beautiful lady of London » (elle est la plus belle femme de Londres).

Cette belle femme qui pousse les Anglais à cracher tous les superlatifs de la langue de Shakespeare, c’est bien Vimbai Chapungu, une Zimbabwéenne qui a été récemment sacrée Miss Londres.

Brillante étudiante en musique et en géographique, la jeune femme de 24 ans avait d’abord remporté le concours Miss Newcastle au nord-est de l’Angleterre avant de s’imposer face à une cinquantaine de Londoniennes. Son atout ? Elle est restée naturelle sans daigner modifier sa beauté par quelque fantasme.

Ce qui a plu au comité d’organisation de Miss Londres qui, flatté par cette beauté naturelle et le niveau de culture générale de Chapungu, lui a fait porter la couronne.

Aujourd’hui, la jeune Zimbabwéenne, veut aller plus loin encore : décrocher le titre de Miss Angleterre. « J’ai hâte de représenter la capitale lors des finales en Angleterre. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Je suis submergée par la gentillesse que vous avez tous », a écrit Chapungu sur Twitter.