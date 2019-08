Lutte contre Ebola : enfin des produits de l'espoir ?

Bien qu’encore à l‘étape expérimentale, le REGN-EB3 et le mAb114 augmenteraient des chances de survie des personnes atteintes d’Ebola…. Mieux que les traitements utilisés antérieurement. Des scientifiques semblent déjà optimistes et formels.

Résultats d’une étude menée par les Instituts nationaux de santé américains (NIH), le REGN-EB3 et le mAb114 auraient augmenté le taux de survie des patients dans le cadre d’essais cliniques. Exploit que des produits antérieurs comme le Zmapp n’ont pas encore réalisé.

« Les résultats préliminaires des 499 participants ont montré que les individus recevant (les traitements) REGN-EB3 ou mAb114 ont une plus grande chance de survie par rapport aux participants des deux autres branches de l‘étude », ont déclaré lundi des membres de l‘étude cités par le site Bloomberg.

Et face à une telle prouesse, l’optimisme doit dicter sa loi dans la communauté scientifique. Tant cette avancée sauvera « sans aucun doute des vies », selon Jeremy Farrar, directeur de la fondation britannique Wellcome Trust.

Une avancée majeure

« Plus nous en apprenons sur ces deux traitements, et la façon dont ils peuvent compléter la réponse sanitaire des autorités, dont la vaccination et la recherche des personnes ayant été en contact (avec les patients malades), plus nous nous rapprochons de la possibilité de faire passer Ebola d’une maladie terrifiante à une maladie évitable et guérissable », a estimé le scientifique britannique.

Déclarée en août 2018, l‘épidémie d’Ebola a déjà tué plus de 1800 personnes sur plus de 2500 cas à l’est de la RDC.

En cas d’homologation après analyse définitive du REGN-EB3 et du mAb114 en septembre, l’humanité aura réalisé un gros coup scientifique de grande, et même portée médicale que la découverte en 1921 du vaccin contre la tuberculose.