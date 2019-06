CAN-2019 : la RDC veut se battre « jusqu'au bout »

S’ils continuent de regretter leurs défaites lors des deux premiers matches du groupe A de la CAN 2019, des joueurs de RDC croient toujours à une possible qualification. Et entendent se battre « jusqu’au bout ».

La RDC, dos au mur. Les léopards à la lisière de l‘élimination de la CAN. La faute à la deuxième défaite concédée mercredi devant l‘Égypte , pays hôte de cette 32è édition. Comme au premier match, le 22 juin contre l’Ouganda, les hommes de Florent Ibenge se sont inclinés sur un score de 2 à zéro.

Une deuxième qui va forcément susciter de vives réactions au sein de la fédération, dans la presse, et même dans la rue. En attendant ces réactions, les Léopards bien que déçus, ne sont pas pour autant abattus psychologiquement.

« Ce soir, on a un peu moins de regrets que face à l’Ouganda. Je trouve qu’on a plus mouillé le maillot, on s’est créé des occasions. Forcément, on est déçus de ne pas les avoir mises. Mais je suis content de mes coéquipiers. On s’est donnés jusqu’au bout. On a montré une bonne image du Congo. Bien sûr qu’on croit en la qualification. On est des compétiteurs. On va y croire jusqu’au bout », a souligné Marce Tisserand, défenseur de l‘équipe nationale de RDC.

Même son de cloche du côté de ses coéquipiers, à l’image de Cédric Bakambu. « Des regrets, c’est surtout par rapport au premier match (perdu face à l’Ouganda). On a très mal débuté la compétition. On s’est procuré des occasions, mais on a manqué de réussite. Il faut continuer, on va défendre l’honneur du pays jusqu‘à la fin. Dans la victoire comme dans la défaite, on va se donner à 100 %. On ne peut pas se permettre de sortir de la compétition avec zéro point, zéro but marqué. On va se battre », a déclaré l’attaquant de pointe des Léopards.

Se battre contre le Zimbabwe pour l’emporter sur les Guerriers par un score large afin d’espérer occuper la place de meilleur troisième et partant se qualifier pour les huitièmes.

En rappel, le match contre le Zimbabwe se jouera au stade du 30 juin du Caire, le 30 juin prochain, jour de la célébration de l’indépendance de la RDC vis-à-vis de la Belgique en 1960.