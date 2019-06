CAN-2019 : l'Egypte OK, la RDC KO

L’Egypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, mercredi, après sa victoire, sa deuxième de rang dans la compétition, face à la RDC (2-0).

Les Pharaons, pays hôte et grands favoris, rejoignent le Nigeria, premier qualifié, et attendent de savoir qui ils affronteront.

Les coéquipiers de Mohammed Salah pourraient être accompagnés de l’Ouganda, accroché par le Zimbabwe (1-1) plus tôt dans la journée et encore en course pour un ticket pour les huitièmes, ce qui serait une première depuis leur finale en 1978. Tout le contraire des Léopards congolais, qui devront compter sur un miracle pour terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Point du Groupe A de la Coupe d’Afrique des nations de football à l’issue des matches disputés mercredi :

Mercredi :

Egypte – RD Congo 2 – 0

Ouganda – Zimbabwe 1 – 1

Déjà joués :

RD Congo – Ouganda 0 – 2

Egypte – Zimbabwe 1 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Egypte 6 2 2 0 0 3 0 3

2. Ouganda 4 2 1 1 0 3 1 2

3. Zimbabwe 1 2 0 1 1 1 2 -1

4. RD Congo 0 2 0 0 2 0 4 -4

Reste à jouer (en heure GMT) :

30/06 (19h00): Zimbabwe – RD Congo

30/06 (19h00) : Ouganda – Egypte

NDLR : Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.

En cas d‘égalité de points entre deux équipes au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants, dans l’ordre suivant : résultat du match entre les deux équipes, différence de but totale, nombre de buts inscrits, tirage au sort.

AFP