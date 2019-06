Pétrole au Sénégal : démission du frère de Macky Sall de la tête d'une banque publique

Un frère du président sénégalais Macky Sall, Aliou Sall, a annoncé lundi sa démission la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), institution financière qu’il dirigeait depuis septembre 2017, trois semaines avoir été épinglé dans un reportage de la BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal.

“Je prends ici devant vous la décision de donner ma démission de la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations à compter de ce jour”, a déclaré le président de cette banque publique, chargée notamment du financement de projets d’intérêt général, depuis la mairie de Guédiawaye, ville de la banlieue de Dakar dont il est le maire.

“Toute cette malheureuse controverse n’est entretenue qu’autour d’un tissu d’amalgames et de contre-vérités destinées à alimenter une autre campagne, plus insidieuse, celle-là, et qui va au-delà de ma modeste personne”, a ajouté Aliou Sall, en sous-entendant que c‘était son frère qui était visé à travers lui.

En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, d’attribuer l’exploitation des deux champs pétroliers et gaziers off-shore à Petro-Tim, une société de l’homme d’affaires australo-roumain Frank Timis.

Dans un reportage qui ne cesse de susciter la polémique au Sénégal depuis sa diffusion le 3 juin, la BBC a affirmé qu’Aliou Sall avait reçu en 2014 une prime secrète de 250.000 dollars de la part du groupe Timis, où il avait en outre été engagé après l’arrivée de son frère au pouvoir pour un plantureux salaire, selon la BBC, de 25.000 dollars par mois.

Aliou Sall a formellement démenti avoir reçu cette prime et menacé de porter plainte pour diffamation contre la chaîne britannique, avant d’y renoncer à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire au Sénégal.

Le frère du président avait déjà démissionné en octobre 2016 de son poste au sein du groupe Timis après de premières critiques sur un possible conflit d’intérêts. Il avait ensuite été nommé par décret présidentiel à la tête de la CDC.

La pression s’est accentuée avec des manifestations d’opposants et de la société civile les 14 et 21 juin pour réclamer la “transparence” des contrats liés à l’exploitation du gaz et du pétrole. Macky Sall a dénoncé une “tentative de déstabilisation” du pays, sans se prononcer sur le cas de son frère.

AFP