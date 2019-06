La CAN démarre en fanfare

Après deux ans d’attente, la Coupe d’Afrique des Nations revient. Et ça a démarré très fort avec des favoris qui rassurent et déjà quelques surprises. Les résultats et le programme, à retrouver dans cette émission.

Une CAN lancée dans une grande confusion par le Champion en titre, le Cameroun, secoué par une affaire de primes. Nous en parlons dans cette émission avec le consultant en Marketing Sportif Frank Ghislain Onguéné.

Et enfin Coupe du monde féminine. Il n’y a plus d‘équipes africaines dans ce tournoi. L’aventure s’est arrêtée dimanche en huitième de finale pour le Nigeria et le Cameroun.