La Nuit du Football Africain tombe à nouveau sur Kinshasa

Après deux années sans ballon rond pour cause de Coronavirus, la Nuit du Football Africain était de retour le week-end dernier à Kinshasa. Pour cette septième édition, la capitale de la République Démocratique du Congo accueillait un match de gala entre légendes du football continental et un forum sur le thème du "sport, de la paix et du développement".

Au stade des Martyrs, les anciennes gloires du continent ont à nouveau foulé le gazon pour un match de gala contre les légendes du football congolais. Des milliers de supporteurs se sont déplacés pour voir Amokachi, Adebayor, Mboma ou Fadiga affronter les anciens Léopards emmenés par Trésor Mputu, Zola Matumonaou encore Roger Hitoto.

A l'issue d'un match nul spectaculaire (3-3), l’ex-capitaine du Sily national de Guinée, Pascal Feindouno, ne cachait pas son bonheur de participer à la fête :

"Ils disent que nous sommes vieux, mais il nous en reste encore dans les jambes. On ne peut pas tout perdre, confirmait avec son sourire légendaire l'ancienne star de Saint Etienne au micro d'Africanews. Sinon, on passe un bon moment. La soirée est bonne."

Le Nigérian Nwankwo Kanu et l'ancien attaquant des Léopards,Biscotte Mbala ont signé les plus beaux buts de la soirée.

Un panel en plein coeur de l'actualité

La République Démocratique du Congo est en proie à une crise sécuritaire, notamment dans la partie Est du pays. Une actualité qui n'a pas manqué d'alimenter les débats du forum "Sport, paix et développement".

"Notre pays est en train de subir beaucoup d’agressions notamment à l’Est avec nos voisins qui sont en train de mettre très mal à l’aise nos populations, rappelle Serge Nkondé, ministre congolais des sports. Il est d'autant plus important de rassembler ces populations à travers un bon développement des sports. Parce que quand la population est en débandade, en pleine fuite, il est difficile de développer notre sport."

Aux côtés du ministre, de nombreuses figures du football continental comme l'ancien entraîneur Claude Leroy, champion d'Afrique en 1988 avec le Cameroun, ou Sarah Mukuna, de la FIFA.

L'ancien international béninois, Jimmy Adjovi-Bocco, faisait également partie des intervenants lui qui se consacre à la formation des jeunes talents du continent via son l'Institut Diambars, créé à Saly au Sénégal avec Patrick Vieira et dont sont issus 4 vainqueurs de la dernière CAN (Saliou Ciss, Bamba Dieng, Gana Gueye etJoseph Lopy).

"On a créé Diambars il y a 20 ans. Aujourd’hui, c’est une vraie réussite, une référence en matière de sport et d’éducation sur le continent africain. On est fiers, se réjouit l'ancien joueur emblématique du RC Lens (D1 française). Notre jeunesse aime le sport. La jeunesse congolaise tout comme la jeunesse africaine aime le sport, aime le football. Et, on a avec le football un potentiel de développement économique, mais aussi social avec une mobilisation de la jeunesse qu’il ne faut surtout pas négliger."

Cette septième Nuit du football africain reste un espace d'échange salué par l’ancien international ghanéen, Anthony Baffoe :

"Je crois que c’est une très très grande initiative. Il faut continuer sur cette base. C’est aussi une implémentation. Quand on discute dans les panels c’est une chose, mais l’implémentation consiste à laisser un héritage, une stratégie de long terme et c’est très important".

Cette septième édition s'est conclue par une soirée de gala. L'occasion de couronner les anciennes stars ayant écrit les plus prestigieux chapitres de l’histoire du sport roi sur le continent. C’est le cas du Guinéen Pascal Feindouno, du Sud-africain Mark Fish ou encore du Ghanéen Stephen Appiah.