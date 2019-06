La BAD et la Corée lancent l'initiative "Nourrir l'Afrique"

La Banque Africaine de développement a initié un partenariat avec le gouvernement coréen dans le domaine de la technologie afin de booster la production alimentaire en Afrique.

Oyebanji Oyelaran Oyeyinka, conseiller spécial du président de la BAD pour l’industrialisation, a déclaré, en Guinée équatoriale, que le programme “ Nourrir l’Afrique “ vise à transformer l’agriculture africaine en un secteur agroalimentaire compétitif et ouvert, créateur de richesse.

Il a en outre ajouté que “l’agriculture africaine n’a pas encore atteint une dimension industrielle”. Selon lui, le continent n’a par exemple pas encore réussi la révolution verte en comparaison à la Corée qui a echappé à la pauvreté par la simple culture de riz.

Le partenariat Corée-Afrique présage de grandes opportunités commerciales et économiques. Il ouvre un nouveau marché de plus de 3 000 milliards de dollars pour les investisseurs du continent et du reste du monde.

Pour Hwangroh Lee , ambassadeur de la Corée en Guinée Équatoriale , l’engagement de son pays aux côtés de l’Afrique se manifeste par la présence d’un représentant de Séoul à ce congrès annuel pour présenter le système de drones conçu pour le secteur agricole Africain.

D’après le bilan de la BAD, le besoin de l’agro-industrie à l‘échelle mondiale est d’environ 8 000 milliards de dollards et dépasse de loin le secteur des technologies de l’information et même de l’industrie automobile.

Combattre l’extrême pauvreté sur le continent, éliminer la faim et la malnutrition, faire de l’Afrique un exportateur de taille de produits agricoles, tels sont les objectifs de l’initiative selon la banque. Elle se propose aussi de hisser l’Afrique au sommet de la chaîne de valeur agricole à fort impact.