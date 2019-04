Éthiopie: Ivanka Trump en visite à Addis-Abeba

Ivanka Trump, fille du président des États-Unis et conseillère à la Maison-Blanche, est arrivée dimanche matin en Éthiopie, la première étape de sa tournée en Afrique.

À son arrivée à l’aéroport international de Bole, elle tweet : “Je viens d’atterrir à Addis-Abeba, la capitale diplomatique de l’Afrique et la ville la plus haute du continent !”

L‘Éthiopie, est qualifié de capitale diplomatique de l’Afrique, parcequ’elle abrite les bureaux de la Commission de l’Union africaine. L’Atlas mondial indique qu’Addis-Abeba était la capitale la plus élevée d’Afrique en termes d’altitude avec 2355 mètres de haut.

Depuis, Ivanka Trump a rencontré l’ambassadeur Micahel Raynor et d’autres hauts responsables de l’ambassade des États-Unis à Addis-Abeba avant ses engagements dans le domaine de l’inclusion et de l‘émancipation des femmes.

Pendant son séjour en Éthiopie, “ Mme Trump discutera des initiatives menées par les États-Unis pour promouvoir les possibilités d’inclusion des femmes et en apprendre davantage sur les efforts en cours lors de réunions avec des représentants du gouvernement éthiopien et de l’Union africaine, ainsi que des engagements avec des femmes leaders dans les affaires et la société civile “, a dit l’ambassade.

Son voyage est lié à sa participation à l’initiative Women’s Global Development and Prosperity (WGDP). Elle sera accompagnée de Mark Green, administrateur de l’Agence des États-Unis pour le développement international.

David Bohigian, président par intérim de l’Overseas Private Investment Corporation, OPIC, est également à bord. L’OPIC offre des prêts, des garanties de prêts et une assurance risques politiques, finançant des projets qui s‘étendent sur plusieurs continents et industries.

Après l’Ethiopie, elle se rendra en Côte d’Ivoire où elle devrait passer encore deux jours.