Mozambique : des Chinois au chevet des rescapés du cyclone Idai

Une équipe de secouristes chinois est arrivée au Mozambique pour contribuer à l’aide aux survivants du cyclone Idai.

Comme des centaines de milliers d’autres Mozambicains, ces survivants du cyclone Idai attendent l’arrivée de l’aide humanitaire. Depuis lundi, cette équipe chinoise s’emploie à leur offrir les premiers secours.

Elle est composée de 11 médecins, 11 dépanneurs professionnels et 10 membres du personnel d’appui. Le village Lamago, situé à environ 80 kilomètres à l’ouest de Beira, est l’un des plus touchés par la tempête qui a ravagé cette ville portuaire du Mozambique, à 720 km de la capitale Maputo.

Distribution de médicaments, assistance médicale, l‘équipe chinoise tente de redonner espoir à ces rescapés qui ont tout perdu après le passage du cyclone.

“Nous avons effectué des examens de base pour ces villageois touchés par les catastrophes, notamment des examens physiques et des traitements de base. Nous avons également apporté des fournitures de secours ici”, affirme l’un des secouristes.

Depuis son arrivée dans ce village, l’équipe chinoise a pu soigner environ 500 habitants, dont plus de 100 enfants et de femmes enceintes. Plus de 200 boîtes de médicaments ont également été distribuées. Les secouristes ont également désinfecté plus de 2 000 mètres carrés de surface autour de la clinique du village.

Le cyclone Idai qui a frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi, a fait plus de 700 morts et laissé plusieurs milliers de personnes dans une détresse totale.