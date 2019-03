Éthiopie-Élections 2020 : un code de bonne conduite pour un scrutin transparent et apaisé

En Éthiopie, des partis politiques, toutes tendances confondues, ont conclu jeudi un code de bonne conduite qui devrait aider le pays à organiser les élections générales de 2020 dans la transparence et paix.

L‘élite politique éthiopienne quasiment au complet lors d’une rencontre qui s’est tenue ce jeudi 14 mars à Addis-Abeba. En effet, plus de cent partis et associations politiques ont répondu à l’invite à eux adressée par le gouvernement.

Une mobilisation à la mesure des enjeux et défis politiques de l’heure. Il s’agit notamment des élections générales de 2020. Des élections que le Premier ministre Abiy Ahmed veut transparentes et apaisées.

Or, la transparence et l’apaisement sont indissociables du consensus sur le processus électoral. Au cours de ces retrouvailles, les partisans ont ainsi signé un code de bonne conduite.

Les participants ont alors pris de nombreux engagements parmi lesquels le respect de la volonté du peuple telle qu’exprimée dans les urnes, le refus de tout recours à la fraude et le respect du principe d‘équité.

Visiblement satisfait, le Premier ministre Ahmed ne s’est pas empêché de se féliciter d’une « journée historique et unique qui a lié plus de 100 parties à une compréhension commune ». Le leader de 42 ans a aussi appelé la force publique à « servir tous les acteurs politiques de manière équitable ».

