Pourquoi l'Afrique dit non à la présence militaire française

Ce mois-ci a été tumultueux pour la France et ses relations avec ses anciennes colonies en Afrique, alors que son influence sur le continent est confrontée au plus grand défi depuis des décennies.

Alors que Paris élaborait une nouvelle stratégie militaire qui réduirait considérablement sa présence militaire permanente en Afrique, deux de ses plus proches alliés ont frappé un double coup.

Le gouvernement du Tchad, considéré comme le partenaire le plus stable et le plus fidèle de la France en Afrique, a annoncé le jour de son indépendance qu'il mettait fin à sa coopération en matière de défense pour redéfinir sa souveraineté.

Et dans une interview publiée quelques heures plus tard par Le Monde, le nouveau président du Sénégal a déclaré qu'il était « évident » que bientôt les soldats français ne seraient plus sur le sol sénégalais.

« Ce n'est pas parce que les Français sont ici depuis la période de l'esclavage qu'il est impossible de faire autrement », a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye.

Ces annonces ont eu lieu alors que la France s'efforçait de raviver une influence déclinante sur le continent. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot achevait une visite au Tchad et en Éthiopie, et le président Emmanuel Macron avait pour la première fois reconnu le massacre de 400 soldats ouest-africains par l’armée française en 1944.

Les autorités françaises sont restées silencieuses pendant près de 24 heures après l’annonce du Tchad, déclarant finalement qu’elles étaient en « dialogue étroit » sur l’avenir du partenariat.

« La décision du Tchad marque le dernier clou dans le cercueil de la domination militaire postcoloniale de la France dans toute la région du Sahel », a déclaré Mucahid Durmaz, analyste senior chez Verisk Maplecroft, cabinet de conseil en risques mondiaux, faisant référence à la région aride au sud du Sahara.

Les décisions du Sénégal et du Tchad « s’inscrivent dans la transformation structurelle plus large de l’engagement de la région avec la France, dans laquelle l’influence politique et militaire de Paris continue de diminuer », a ajouté Durmaz.

Ces attaques font suite à l’éviction des forces françaises ces dernières années par des gouvernements dirigés par des militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso, où les sentiments locaux se sont détériorés après des années de combats des forces françaises aux côtés des forces locales face à des insurrections extrémistes islamiques tenaces.

Quelle est la nouvelle stratégie de la France en Afrique ?

Jean-Marie Bockel, l’envoyé personnel de Macron pour l’Afrique, a présenté le mois dernier à Macron son rapport sur l’évolution de la présence militaire française en Afrique.

Ce plan s’inscrit dans le cadre du « renouvellement de notre partenariat avec les pays africains » annoncé par Macron dans un discours prononcé au Burkina Faso en 2017, au début de sa présidence.

Les détails du rapport de Bockel n’ont pas été rendus publics. Mais trois hauts responsables français, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions sensibles avec les pays concernés, ont déclaré que la France visait une forte réduction de ses effectifs militaires dans toutes ses bases en Afrique, à l’exception de Djibouti, pays de la Corne de l’Afrique, où Macron devrait se rendre dans les prochains jours.

Les responsables ont déclaré que cela ne signifie pas que la France réduirait nécessairement sa coopération militaire, mais qu’elle répondrait plutôt aux besoins exprimés par les pays. Cela pourrait signifier fournir une formation plus spécifique à la surveillance de l’espace aérien ou aux drones et autres aéronefs. La France pourrait également déployer des troupes de manière temporaire.

Les responsables ont refusé de confirmer le nombre de réductions de troupes, mais ont qualifié ce chiffre d’important.

L’armée française a également mis en place plus tôt cette année un commandement pour l’Afrique, similaire à l’AFRICOM américain. Le commandant nouvellement nommé, Pascal Ianni, est spécialisé dans l’influence et la guerre de l’information, un besoin mis en évidence par la présence croissante de la Russie en Afrique.

« Vous pouvez poursuivre votre coopération militaire comme le font de nombreux pays. Mais l’idée d’avoir des bases militaires permanentes, qui peuvent ensuite être utilisées comme munitions politiques contre vous et alimentées dans une sorte de guerre de désinformation, n’est peut-être pas la meilleure façon de procéder », a déclaré Will Brown, chercheur principal en politique au Centre européen des relations étrangères.

Pendant ce temps, la France tente de renforcer sa présence économique dans les pays anglophones d’Afrique comme le Nigéria, ont déclaré les analystes. Ses deux principaux partenaires commerciaux sur le continent sont déjà le Nigéria et l’Afrique du Sud.

Au moment de l’annonce du Tchad, Macron organisait des pourparlers avec le président nigérian Bola Tinubu.

Où la France a-t-elle des troupes en Afrique de l’Ouest, et pourquoi ?

Depuis l’indépendance des colonies françaises en Afrique, la France a maintenu une politique d’influence économique, politique et militaire baptisée Françafrique, qui comprenait la présence de milliers de troupes permanentes dans la région.

La France compte toujours 600 soldats en Côte d’Ivoire, 350 au Sénégal et 350 au Gabon, ainsi qu’environ 1 500 à Djibouti. Elle a déployé 1 000 soldats au Tchad.

Le ministère français de la Défense a déclaré que le rôle des troupes françaises en Afrique était de former les soldats locaux et de renforcer leurs capacités à lutter contre l'extrémisme, principalement dans le maintien de la paix, le renseignement et la logistique. Mais les critiques affirment que le maintien de troupes sur le terrain a également permis à Paris de conserver son influence et de protéger les régimes politiques favorables à la France.

« Les pays d'Afrique francophone souhaitent un changement dans la nature de cette relation », a déclaré Gilles Yabi, directeur du West Africa Citizen Think Tank.

Pourquoi les pays d’Afrique de l’Ouest expulsent-ils les troupes françaises ?

Le sentiment antifrançais grandissant a conduit à des manifestations de rue dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Nord, tandis que les gouvernements arrivés au pouvoir en promettant de redéfinir les relations avec l’Occident affirment que les liens avec la France n’ont pas profité à la population. Ils veulent explorer des options avec la Russie, la Chine, la Turquie et d’autres puissances.

Le président tchadien Mahamat Deby « n’aurait pas pris cette décision s’il n’avait pas eu de garanties de sécurité de la part d’un autre acteur », a déclaré Brown. « Nous savons qu’il a reçu un soutien sérieux des Émirats arabes unis, qui sont très intéressés par ce qui se passe au Soudan et au Darfour voisins. Nous savons que la Turquie a également fait des démarches ».

Le Tchad est limitrophe de quatre pays où la Russie est présente militairement. En janvier, Deby s’est rendu à Moscou pour renforcer les relations avec le « pays partenaire ».

Les chefs militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui ont expulsé les militaires français se sont rapprochés de la Russie, qui a déployé des mercenaires à travers le Sahel et qui ont été accusés d’abus contre des civils.

Mais la situation sécuritaire s’est aggravée dans ces pays, avec une augmentation du nombre d’attaques extrémistes et de morts civiles, tant du fait des groupes armés que des forces gouvernementales. Au cours des six premiers mois de cette année, 3 064 civils ont été tués, selon l’Armed Conflict Location and Event Data Project, soit une augmentation de 25 % par rapport aux six mois précédents.

Il est impossible de dire si le départ des forces françaises a entraîné une augmentation de la violence. Mais il a créé un « énorme vide sécuritaire », a déclaré l’analyste Shaantanu Shankar de l’Economist Intelligence Unit, ajoutant que ce vide ne peut être comblé par la Russie. Les troupes de la société militaire privée russe Wagner sont financées par les gouvernements de la junte avec moins de ressources financières, a-t-il déclaré.