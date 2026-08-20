IA : une application aide les malvoyants à se déplacer dans la ville de Nairobi

Un outil de navigation développé au Kenya utilise l’intelligence artificielle pour aider les personnes malvoyantes à comprendre ce qui les attend lorsqu’elles se déplacent dans Nairobi.

« Sightra » fonctionne comme une application web sur téléphone : elle détecte en temps réel les voitures, les arbres, le mobilier urbain et autres obstacles, et transmet des descriptions vocales via un écouteur, tandis que le GPS aide à guider les utilisateurs le long d’un itinéraire.

« Cette application sera essentielle et très importante pour les personnes aveugles. Pour ma part, je l’ai utilisée pour me rendre au bureau, et la description audio en temps réel m’aide à repérer les obstacles et à éviter de heurter des voitures ou des arbres. Je pense qu’elle recèle un énorme potentiel. En substance, l’application web Sightra devient votre guide de navigation en complément de ma canne blanche ; cela s’est avéré très pratique. Je pense qu’il faut encore améliorer la précision et la description, mais dans l’ensemble, c’est un bon début. », a expliqué Julius Mbura, avocat malvoyant.

Ses fondateurs expliquent que le système a été entraîné sur les routes et les infrastructures de Nairobi et du Kenya, où les trottoirs irréguliers, les véhicules en stationnement et les bâtiments inaccessibles peuvent rendre les déplacements autonomes plus difficiles.

« Sightra est une solution de navigation sécurisée pour les personnes malvoyantes. Elle s’appuie sur une application web dotée d’une intelligence artificielle permettant la détection en temps réel des obstacles et des objets. Ainsi, lorsqu’un utilisateur marche, l’application identifie les objets et les obstacles sur son chemin, puis lui transmet ces informations en temps réel via une oreillette. Elle utilise également le GPS pour calculer l’itinéraire et guider les utilisateurs du point de départ au point d’arrivée. », a indiqué Ruth Nzuki, cofondatrice de Sightra.

Cette technologie ne remplace pas la canne, mais offre aux personnes malvoyantes un autre moyen d’identifier les obstacles avant de les atteindre.

« Notre environnement physique, en particulier l’environnement bâti – comme nos routes, nos infrastructures et nos bâtiments – n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap. Ce type d’innovation permet donc aux personnes malvoyantes de prendre conscience des obstacles présents dans notre environnement… », a déclaréLeonard Dawafula, responsable des services aux personnes en situation de handicap, Conseil national pour les personnes en situation de handicap (NCPWD).

Savoir ce qui se trouve à proximité, ce qui est juste devant soi et comment se déplacer sans compter uniquement sur sa mémoire ou l’aide d’autrui peut déterminer le degré d’autonomie avec lequel une personne se déplace.

Sightra est développé par les fondateurs kényans Ruth Nzuki et Brian Gillo en tant que système d’aide à la navigation destiné aux personnes malvoyantes.

Il fonctionne comme une application web, ce qui permet aux utilisateurs d’y accéder via un téléphone plutôt que par un appareil spécialisé distinct.