RDC : nouvelle attaque de drones contre l'aéroport de Kisangani

Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir repoussé, dimanche, une attaque de drones visant l’aéroport international de Bangboka, à Kisangani, dans le nord-est du pays.

Il s’agit de la deuxième attaque contre cette infrastructure en l’espace d’un mois. Selon les autorités locales, l’opération a été menée par les rebelles de l’AFC/M23, soutenus par les forces rwandaises. Aucune victime n’a été signalée. Les frappes se sont déroulées en quatre vagues successives, en milieu d’après-midi, au plus fort de l’activité aéroportuaire.

D’après le gouverneur de la Tshopo, la dernière salve de drones a ciblé l’aéroport alors qu’un avion civil de la Compagnie Africaine d'Aviation (CAA) s’apprêtait à atterrir. L’aéroport de Bangboka accueille à la fois des vols civils et militaires. L’armée congolaise utilise notamment sa piste pour déployer des drones d’attaque et des avions de chasse contre les positions du M23 et de l’armée rwandaise sur le territoire congolais.