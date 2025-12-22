Le Maroc démarre sa CAN 2025 en fanfare [Africanews Today]

info du jour
La 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’est ouverte sous de bons auspices pour le Maroc. Le pays hôte s’est offert une belle victoire d’entrée face à la modeste équipe des Comores. C’était à la suite d’une cérémonie d’ouverture haute en couleur, dimanche soir à Rabat.
Au Nigeria, des écoliers précédemment kidnappés, fêteront bien la Noël avec leur famille, après plusieurs semaines passées en captivité. Ils sont 130 élèves qui avaient été enlevés par des individus armés en novembre dernier, dans l’Etat du Niger. Il s’agit pour les autorités de l'un des plus grands enlèvements de masse de ces dernières années dans le pays.
Le Soudan souhaite désormais classer les forces de soutien rapide dans la catégorie des groupes terroristes. À l’occasion, la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, les autorités de Khartoum ont dénoncé les violences dont elles accusent les paramilitaires des FSR, c'était au Caire en Egypte.
Le week-end dernier a connu la quatrième édition de la Kivu Fashion Week. C’est République démocratique du Congo et au cœur d’une région meurtrie par les conflits armés. Le public a eu droit à un temps de répit, un temps pour penser style, “Sapologie” congolaise, avec les créateurs qui ont effectué le déplacement.
Agenda
- Le 25 décembre, c’est la fête de Noël - les chrétiens du monde célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Dans plusieurs endroits du monde nombreux sont ceux qui célèbrent cette journée sans toutefois y prêter des caractères religieux. C’est le cas dans de nombreux pays d’Afrique, dont la plupart ont fait de Noël un jour férié.
- Le 27 décembre, auront lieu les élections législatives ivoiriennes à la suite de la présidentielle d’octobre dernier. Il s’agira de renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Initialement prévues pour mars 2026, le scrutin avancé de quelques mois du fait d'une obligation constitutionnelle et au code électoral.
- Le 28 décembre, les Guinéens se rendront aux urnes pour élire le nouveau président de la République. La Guinée est dirigée par des militaires depuis le coup d’Etat de 2021. Le chef de la junte, le Colonel Mamady Doumbouya fait partie des neuf candidats retenus pour ces élections.
- Les élections générales en République Centrafricaine se tiendront le 28 décembre. Il s’agit d’un quadruple scrutin présidentiel, législatif, municipal et les régionales. Le processus est contesté et boycotté par une partie de l’opposition dans un contexte sécuritaire tendu dans l’est du pays.
