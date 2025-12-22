Le Maroc démarre sa CAN 2025 en fanfare [Africanews Today]

La 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’est ouverte sous de bons auspices pour le Maroc. Le pays hôte s’est offert une belle victoire d’entrée face à la modeste équipe des Comores. C’était à la suite d’une cérémonie d’ouverture haute en couleur, dimanche soir à Rabat.

Au Nigeria, des écoliers précédemment kidnappés, fêteront bien la Noël avec leur famille, après plusieurs semaines passées en captivité. Ils sont 130 élèves qui avaient été enlevés par des individus armés en novembre dernier, dans l’Etat du Niger. Il s’agit pour les autorités de l'un des plus grands enlèvements de masse de ces dernières années dans le pays.

Le Soudan souhaite désormais classer les forces de soutien rapide dans la catégorie des groupes terroristes. À l’occasion, la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, les autorités de Khartoum ont dénoncé les violences dont elles accusent les paramilitaires des FSR, c'était au Caire en Egypte.

Le week-end dernier a connu la quatrième édition de la Kivu Fashion Week. C’est République démocratique du Congo et au cœur d’une région meurtrie par les conflits armés. Le public a eu droit à un temps de répit, un temps pour penser style, “Sapologie” congolaise, avec les créateurs qui ont effectué le déplacement.

