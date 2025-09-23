Eswatini : un Jamaïcain rapatrié après son expulsion des USA

Un Jamaïcain qui faisait partie des cinq migrants expulsés par les États-Unis vers l'Eswatini, en Afrique, a été rapatrié dans son pays d'origine, ont déclaré lundi les autorités eswatiniennes.

Orville Etoria a été détenu dans une prison de haute sécurité en Eswatini pendant plus de deux mois sans inculpation ni accès à un avocat, ont déclaré ses avocats, accusant les États-Unis de l'avoir expulsé illégalement vers ce pays à la mi-juillet.

Les avocats avaient déclaré que les États-Unis l'avaient envoyé dans ce pays d'Afrique australe dans le cadre du programme d'expulsion vers des pays tiers mis en place par l'administration Trump, alors que la Jamaïque était disposée à le reprendre. Ils ont affirmé qu'Orville Etoria et les quatre autres hommes s'étaient vu refuser à plusieurs reprises la visite d'un avocat pendant leur détention dans la prison.

Les avocats n'ont pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaires concernant l'arrivée d'Orville Etoria en Jamaïque.

Les États-Unis ont déclaré vouloir expulser Kilmar Abrego Garcia vers l'Eswatini, un petit royaume frontalier de l'Afrique du Sud où le roi détient le pouvoir absolu et qui est accusé de réprimer les mouvements pro-démocratiques.

L'expulsion abusive d'Abrego Garcia vers son El Salvador natal et l'affaire en cours sont devenues un point chaud dans la répression de l'immigration menée par le président américain Donald Trump.

Etoria a été rapatrié dimanche avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies, a déclaré Thabile Mdluli, porte-parole par intérim du gouvernement d'Eswatini, dans un communiqué.

Elle a déclaré qu'il y avait des "engagements" avec les quatre autres hommes originaires de Cuba, du Laos, du Vietnam et du Yémen pour les renvoyer chez eux.

Les cinq hommes ont été décrits comme des criminels dangereux par le département américain de la Sécurité intérieure. Ce dernier a déclaré qu'ils avaient été envoyés en Eswatini parce que leurs pays d'origine refusaient de les reprendre.

L'Eswatini, en contradiction apparente avec cela, a déclaré qu'ils n'étaient là qu'en transit et qu'ils seraient renvoyés chez eux.

Les cinq hommes avaient été condamnés pour des crimes graves, notamment des meurtres et des viols d'enfants, et tous se trouvaient illégalement aux États-Unis et faisaient l'objet d'une mesure d'expulsion, a déclaré le département américain de la Sécurité intérieure. Leurs avocats ont déclaré qu'ils avaient tous purgé leur peine, mais qu'ils avaient été envoyés à l'étranger pour être détenus dans une autre prison sans inculpation ni procédure régulière.

Dans le cadre du nouveau programme, les États-Unis ont envoyé des personnes expulsées dans au moins quatre pays africains : le Soudan du Sud, l'Eswatini, le Rwanda et le Ghana. Ils ont également conclu un accord avec un autre pays africain, l'Ouganda, mais aucune expulsion vers ce pays n'a encore été annoncée.

Le programme des pays tiers a été critiqué par des avocats et des experts en droits de l'homme, qui affirment qu'il conduit à envoyer des migrants vers des pays avec lesquels ils n'ont aucun lien et où leurs droits légaux pourraient être bafoués par des gouvernements répressifs. Le DHS a déclaré que les personnes en situation irrégulière aux États-Unis devaient partir volontairement, sous peine d'être expulsées vers "n'importe quel pays tiers".

Un Mexicain a été rapatrié ce mois-ci après avoir passé deux mois en détention dans un lieu non précisé au Soudan du Sud. Il faisait partie d'un groupe de plusieurs déportés qui avaient été détenus pendant plusieurs semaines dans une base militaire américaine à Djibouti. Six autres déportés seraient toujours détenus au Soudan du Sud.

Deux procès ont été intentés en Eswatini contre les autorités pour la détention de ces hommes. L'un exige qu'ils puissent rencontrer leurs avocats en personne, tandis que l'autre, intenté par plusieurs organisations à but non lucratif, soutient que leur détention est inconstitutionnelle.

Les audiences du premier procès ont été reportées à plusieurs reprises, tandis que les représentants du gouvernement ne se sont pas présentés à l'audience du second procès.