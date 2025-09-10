UNICEF : l'obésité touche 1 enfant sur 10, l'Afrique en sous alimentation

Selon l'UNICEF, l'obésité dépasse pour la première fois l'insuffisance pondérale chez les enfants d'âge scolaire et les adolescents du monde entier. C'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF publié mercredi 10 septembre 2025.

Selon le document intitulé Feeding Profit : How Food Environments are Failing Children Un enfant sur dix dans le monde vit avec l'obésité.** En cause, les nouvelles habitudes alimentaires tournées vers les aliments ultra-transformés.

L'obésité dépasse désormais l'insuffisance pondérale dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud. Le taux le plus élevé est enregistré dans les pays insulaires.

Alors que la maladie entraîne un risque accru de résistance à l'insuline et d'hypertension artérielle, ainsi que des maladies mortelles plus tard dans la vie, notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

D'ici à 2035, l'impact économique mondial du surpoids et de l'obésité devrait dépasser les 4 000 milliards de dollars par an.

Le rapport recommande entre autre, l'interdiction de la fourniture ou la vente d'aliments ultra-transformés et de malbouffe dans les écoles et interdire le marketing et le parrainage alimentaires dans les écoles.