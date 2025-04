Des défis à l'approche de l'élection du successeur du pape François

Bénédiction des mariages homosexuels, gestion de la crise des abus sexuels et rôle des femmes dans l'Église, des pommes de discorde à l’approche de l’élection du successeur du pape François.

Autre interrogation majeure, le futur pape doit-il pérenniser l’héritage de François ou plutôt le ranger dans les tiroirs ?

"Je pense que les cardinaux se penchent sur un certain nombre de questions, alors qu'ils s'apprêtent à participer au conclave. Tout d'abord, il y a l'héritage du pape François. Allons-nous avoir un pape qui se lèvera et dira : "François a été un désastre : François a été un désastre, nous devons revenir à l'ancienne église ? Je ne pense pas que cela se produira. Je pense que nous trouverons quelqu'un qui a soutenu le pape François, qui est en contact avec son héritage et qui veut le poursuivre. Mais nous ne trouverons personne comme le pape François, il n'y a tout simplement personne comme lui. Ce sera une personnalité différente.’’, explique le père Père Tom Reese, analyste principal de Religion News Service .

Entre l’attitude face aux musulmans et la question de l’homosexualité, les attentes des cardinaux varient en fonction de l’appartenance géographique.

''Les cardinaux des pays majoritairement musulmans ne veulent pas qu'un pape se lève et dise que les musulmans sont des infidèles, que nous ne devrions rien avoir à faire avec eux. Ce serait un désastre pour l'Église dans leur région. En revanche, l'Église africaine, les cardinaux africains sont plus préoccupés par un pape qui a un programme homosexuel. Ils ont été très, vous savez, c'est l'un des domaines où ils n'étaient pas en phase avec le pape François sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. Chaque partie du monde a donc des questions qui la préoccupent particulièrement…’’, explique l'analyste.

Le conclave des cardinaux débute le 7 mai.