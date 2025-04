Pourquoi le pontificat du pape François était important pour l’Afrique

Le pape François a maintenu durant son pontificat une relation particulière avec l'Afrique. Lors de ses voyages sur le continent, il a promu le dialogue interreligieux et la tolérance tout en dénonçant la corruption et le colonialisme économique.

Dialogue interreligieux

Depuis son investiture en 2013, le pape François a souligné l'importance du dialogue interreligieux en recevant des délégations d'autres Églises et religions. Le 4 février 2019, il a signé le « Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et le vivre-ensemble » avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar en Égypte, Ahmad Al-Tayeb.

Le document précise qu'Al-Azhar al-Sharif, l'organisation des savants musulmans, et l'Église catholique « déclarent adopter la culture du dialogue comme voie, la collaboration commune comme principe directeur et la compréhension mutuelle comme méthode et critère ».

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que le décès du pape était « une perte profonde pour le monde entier, car il était une voix de paix, d'amour et de compassion ». Il « a œuvré sans relâche pour promouvoir la tolérance et établir des passerelles de dialogue… et était un défenseur de la cause palestinienne, défendant les droits légitimes et appelant à la fin du conflit », a déclaré Sissi lundi.

Les autres chefs d'État africains expriment des sentiments similaires en soulignant que le pape défunt s'est exprimé en faveur des marginalisés. Le président nigérian Bola Tinubu l'a qualifié de défenseur inlassable des pauvres, tandis que son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné son ouverture à l'inclusion et à l'égalité.

Défense des migrants

La défense des migrants, dont beaucoup ont entrepris de périlleux voyages à travers les déserts d'Afrique du Nord ou la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, était l'une des priorités de François en tant que pape. Son premier voyage hors de Rome en 2013 l'a conduit sur l'île sicilienne de Lampedusa pour rencontrer des migrants nouvellement arrivés. Il a dénoncé la « mondialisation de l'indifférence » envers les demandeurs d'asile.

La défense des migrants occupe une place importante dans l'encyclique Fratelli Tutti de 2020, « Sur la fraternité et l'amitié sociale », dans laquelle il condamne le comportement de certains catholiques envers les migrants.

« Personne ne niera jamais ouvertement qu'ils sont des êtres humains, mais en pratique, par nos décisions et la manière dont nous les traitons, nous pouvons montrer que nous les considérons comme moins dignes, moins importants, moins humains », écrit-il. « Pour les chrétiens, cette façon de penser et d'agir est inacceptable, car elle place certaines préférences politiques au-dessus des convictions profondes de notre foi : la dignité inaliénable de chaque personne humaine, quelles que soient son origine, sa race ou sa religion, et la loi suprême de l'amour fraternel.»

Le pape a également dénoncé avec force les conséquences de la politique occidentale de fermeture des frontières. En août 2024, il a qualifié de « péché grave » les efforts visant à repousser les migrants et à bloquer leurs routes, rappelant ainsi ceux qui ont perdu la vie, y compris ceux qui ont été « abandonnés » dans le désert.

En 2021, à Rome, il avait déjà qualifié la mer Méditerranée, la route la plus empruntée par les migrants irréguliers pour rejoindre l'Europe, de « plus grand cimetière d'Europe ». Le pape affirme que repousser et abandonner les migrants est un « péché grave ».

Lutte contre l'exclusion urbaine

Lors de sa première visite sur le continent africain en 2015, le pape a célébré la messe en l'église Saint-Joseph-l'Ouvrier, dans le bidonville de Kangemi à Nairobi, où il a dénoncé les « nouvelles formes de colonialisme » qui aggravent la « terrible injustice de l'exclusion urbaine ». Le pape a critiqué les minorités aisées qui monopolisent les ressources au détriment des pauvres et a salué la solidarité et l'entraide dans les quartiers défavorisés.

Réconciliation de deux communautés

Lors de cette même visite en Afrique en 2015, le pape François a effectué un voyage risqué à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Le pays était toujours en crise après le coup d'État de la coalition Séléka contre l'ancien président François Bozizé, et les tensions persistaient entre les factions musulmanes de la Séléka et les factions chrétiennes anti-balaka.

Le pape François a voyagé en papamobile aux côtés du plus haut responsable musulman du pays et de son homologue chrétien, visitant une église et une mosquée. La visite du pape a également donné un nouvel élan à la réhabilitation du complexe pédiatrique de Bangui, alors en ruine.

La dernière visite du Pape en Afrique en 2023 concernait le Soudan du Sud et la République Démocratique du Congo.

À Kinshasa, une journaliste qui a pu rencontrer le Pape se souvient de son cœur battant alors qu'elle se trouvait à moins de 100 mètres de lui.

Elle affirme que ses actions ont été influencées par les enseignements du Pape sur ce qui peut être accompli dans son pays en proie aux conflits. Elle ressent que le Pape désirait la justice pour la République Démocratique du Congo, conscient des millions de morts.

En 2019, il a effectué un geste symbolique au Vatican en s'agenouillant pour embrasser les pieds des chefs rivaux du Soudan du Sud. Sa visite dans le pays quatre ans plus tard s'inscrivait dans une mission spéciale de paix.

Dans une lettre envoyée lors de la dernière semaine de mars, le Pape a exhorté les dirigeants du Soudan du Sud à donner la priorité à la paix, à la réconciliation et au développement pour le bien de leur peuple.

Cependant, la nécessité de faire cet appel révèle les limites du pouvoir du Pape, alors que des craintes existent quant à la possibilité d'une nouvelle guerre civile.

"L'avenir de l'Église catholique est africain"

Avec près d'un cinquième des fidèles de l'Église, soit 272 millions de personnes, l'Afrique revêt une importance croissante dans le monde catholique.

Le Nigéria et le Kenya affichent l'un des taux de fréquentation d'église hebdomadaire les plus élevés au monde, tandis que la RDC, le Cameroun, l'Ouganda et l'Angola possèdent également de fortes communautés catholiques.

Les observateurs estiment que le pape François a beaucoup contribué à rehausser le profil du continent au sein de l'institution.

Le Vatican a déclaré que, l'année dernière, sept millions d'Africains s'étaient convertis au catholicisme, faisant de l'Afrique l'une des régions à la croissance la plus rapide pour l'Église.

Malgré la croissance remarquée de l'Église sur le continent et la création de nouveaux cardinaux africains, l'Afrique reste sous-représentée dans les postes de haut rang au Vatican.

L'avenir de l'Église catholique est africain, mais cela n'a pas encore conduit à une véritable influence au Vatican. Ce changement est toujours en attente.

L'attention se tourne désormais vers la succession du Pape et la possibilité qu'un Africain prenne les rênes pour la première fois en 1 500 ans.

Une telle perspective est envisageable, car l'Église catholique en Afrique est désormais une force théologique, spirituelle et démographique majeure.