USA : Chive, un petit potamochère voit le jour à Nashville

Le zoo de Nashville vient d’accueillir un nouveau pensionnaire aussi inattendu qu’attachant : un potamochère roux (Potamochoerus porcus), né le 1er avril. Ce jeune mâle, prénommé Chive, a vu le jour plus tôt que prévu, prenant de court les équipes du parc. Sa mère, Tater, qui en est à sa deuxième mise bas, n’a manifesté aucun comportement maternel, refusant même de l’allaiter. Fragile, froid et couvert de placenta, le porcelet a été immédiatement recueilli par les soigneurs.

Grâce à une intervention rapide, Chive a pu être réchauffé, nourri et stabilisé. Il grandit désormais sous surveillance, entouré de soins attentifs et d’une équipe mobilisée pour assurer sa survie.

Le potamochère roux, souvent surnommé « sanglier rouge des rivières », est un cochon sauvage originaire des forêts d’Afrique centrale et de l’Ouest. Excellent nageur et animal grégaire, il vit en groupe mené par un mâle dominant. Son pelage flamboyant, ses longues oreilles à touffes noires et son masque facial distinctif en font l’un des plus beaux représentants de la famille des Suidés.

La naissance de Chive revêt une importance particulière. Non seulement elle témoigne du bon fonctionnement du programme de reproduction en captivité, mais elle permet aussi de sensibiliser le public à une espèce méconnue, encore bien présente dans son habitat naturel, mais menacée localement par la chasse et les conflits avec les activités humaines, notamment agricoles.

À Nashville, Chive est aujourd’hui le symbole d’un travail de conservation discret mais essentiel. Encore trop petit pour rejoindre un enclos extérieur, il continue de recevoir des soins spécialisés, en attendant de faire ses premiers pas au grand air.