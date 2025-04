La Commission européenne a annoncé mercredi que le délai de traitement des demandes d’asile sera réduit. Les migrants originaires du Bangladesh, de la Colombie, du Maroc et de la Tunisie devraient voir leur demande d’asile accélérée afin de pouvoir être renvoyés chez eux plus rapidement.

« Nous rationalisons et accélérons le traitement des demandes d'asile. Mais nous ne réduisons pas les droits fondamentaux et les droits de l'homme. La désignation d'un pays d'origine sûr ne constitue pas une garantie de sécurité pour tous les ressortissants de ce pays. En vertu de la législation de l'Union 255xtheuropéenne, les États membres doivent procéder à une évaluation individuelle de chaque demande d'asile dans chaque cas particulier, avec toutes les garanties procédurales. Cela ne dépend pas du fait qu'une personne vienne d'un pays d'origine sûr ou non, et la proposition actuelle ne change rien à cela. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet des procédures plus rapides pour les personnes dont les demandes d'asile sont susceptibles d'être infondées, y compris dans le cadre de la procédure frontalière", a précisé Markus Lammert, porte-parole de la Commission européenne.

La Commission européenne a désigné sept pays dont l’Egypte, l’Inde et le Kosovo de pays tiers sûrs. Les demandes de protection internationale présentées par leurs ressortissants seraient traitées en trois mois, au lieu des six mois habituels.

Au total, plus de 200 000 personnes originaires de ces pays ont demandé l'asile l'année dernière.