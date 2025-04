Malnutrition : 14 millions d'enfants menacés par les réductions d'aide

Alors que la 4ème édition du Sommet sur la nutrition pour la croissance a été organisé à Paris il y a une dizaine de jours, les premières analyses publiées par l’UNICEF révèlent qu’au moins 14 millions d’enfants devraient être confrontés à des perturbations de l'aide et des services nutritionnels.

Ces perturbations fortement liées aux réductions récentes et attendues des financements mondiaux, exposent ces enfants à un risque accru de malnutrition sévère et de décès.

La crise financière survient à un moment où les enfants font déjà face à des défis sans précédent qui compromettent leur accès à une nutrition adéquate.

Etant confrontés à des conflits nouveaux et prolongés, à des épidémies et aux conséquences mortelles du changement climatique.

L'UNICEF a lancé le Fonds pour la nutrition de l'enfant (CNF) en 2023, avec le soutien du Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni, de la Fondation Gates et de la Fondation du Fonds d'investissement pour l'enfance pour s’attaquer à la malnutrition infantile et maternelle se long terme.

L'UNICEF continue d'exhorter les gouvernements, les partenaires et les donateurs philanthropiques à contribuer à ce fonds qui sauve des vies et à d'autres instruments de financement flexibles pour les enfants et les femmes.