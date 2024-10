Augmentation alarmante de la malnutrition dans la région du lac Tchad

Les établissements de santé soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le nord-est du Nigéria signalent une hausse préoccupante des taux de malnutrition sévère.

Selon les dernières données, le nombre de jeunes enfants souffrant de malnutrition a augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente, reflétant des difficultés croissantes pour les familles de la région du lac Tchad à se nourrir.

Rabiatu Jibrilla, mère d'un garçon de deux ans recevant un traitement pour malnutrition, témoigne : « Mon fils était en bonne santé lorsque je l'ai accouché, mais à 1 an et 9 mois, j'ai arrêté de l'allaiter. Il a commencé à perdre du poids, et nous avons pensé que c'était lié au manque de lait maternel. »

Les agences humanitaires estiment que 6,1 millions de personnes dans la région du lac Tchad feront face à des pénuries alimentaires dans les mois à venir. Cette situation alarmante est la plus grave observée depuis quatre ans, exacerbée par un conflit armé prolongé et les effets du changement climatique.

Le conflit, intensifié au cours du premier semestre de l'année, a déplacé des millions de personnes et détruit les moyens de subsistance, rendant l'accès aux terres agricoles de plus en plus difficile.

Yann Bonzon, chef de la délégation du CICR au Nigéria, souligne que « cette augmentation du nombre de personnes n'ayant pas assez de nourriture reflète la montée de la violence, ce qui impacte gravement la capacité des communautés à cultiver et à accéder aux marchés. »

Bonzon appelle à un soutien continu pour renforcer les capacités des centres de santé et des installations médicales afin de permettre aux familles et aux enfants d'obtenir les soins nécessaires. « La malnutrition a des répercussions sur la santé globale de la population », a-t-il ajouté.

La forte dépendance de la région à l'agriculture de subsistance la rend particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, tels que des précipitations irrégulières, qui affectent la production alimentaire. Cette saison des récoltes a coïncidé avec de fortes inondations, emportant les semences et les espoirs de récolte après une période de soudure aride.

Bien que la malnutrition ne conduise pas toujours immédiatement à la mort, elle affaiblit le système immunitaire sur le long terme et augmente le risque de décès par d'autres maladies. De nombreux enfants mal nourris ne parviennent même pas à atteindre les hôpitaux en raison de l'absence de moyens financiers ou d'établissements de santé dans les zones reculées.