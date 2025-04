La force anti-djihadiste du lac Tchad fragilisée par le départ du Niger ?

Présentant le rapport sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), le Représentant spécial du Secrétaire général, Leonardo Santos Simão, a fait savoir que le Niger se retire de la coalition militaire régionale, la force multinationale mixte MNJTF.

"Les parties prenantes ont souligné l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques et le soutien financier pour maintenir la force multinationale, qui est actuellement le seul mécanisme de sécurité opérationnel dans la région. Malgré les bons offices continus pour maintenir l'intégrité de cette coalition, le Niger a récemment annoncé qu'il se retirerait de la task force. Cette annonce intervient à un moment où la sécurité est la principale préoccupation de la région", a déclaré Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).

La coalition militaire de la MNJTF a pour mandat de combattre l'insurrection de Boko Haram et comprend également le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria.

"L'évolution du paysage sécuritaire a été marquée par des tensions géopolitiques croissantes. Dans ce contexte, l'accent reste principalement mis sur le renforcement des mécanismes de sécurité régionale fondés sur l'appropriation nationale et sur la coopération entre la CEDEAO, l'Union africaine, les pays voisins et d'autres initiatives sous-régionales. La stabilité de la région doit refléter des approches collaboratives alignées sur les priorités de ses habitants", a indiqué Michael Imran Kanu, Représentant permanent auprès des Nations Unies, Sierra Leone.

Lors du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, qui s'est tenu à Maiduguri, au Nigeria, jeudi, M. Santos Simão a souligné l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques et le soutien financier pour maintenir la force multinationale.