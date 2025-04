Somalie : le gel de certains contrats de l'USAID remis en question

L'incertitude régnait mardi parmi les organisations humanitaires et les bénéficiaires de l'aide alimentaire en Somalie.

Selon deux responsables de l'ONU, cette annonce concerne plu d’une douzaine de pays, dans le cadre d'une réduction spectaculaire de l'aide à l'étranger menée par le Département de l'efficacité gouvernementale du milliardaire Elon Musk.

« Les personnes qui seront directement touchées sont les mères, les femmes qui allaitent, les enfants, mais pas seulement. Ce sont donc ces personnes qui sont vraiment très vulnérables et qui considéraient l'aide comme (une) source majeure de subsistance. Mais d'autres personnes seront touchées, en particulier celles qui travaillaient pour l'industrie de l'aide et pour les organisations d'aide, comme les organisations des Nations unies, les organisations internationales... », a indiqué Mohamed Elmi Afrah, analyste politique et ancien travailleur humanitaire.

Un fonctionnaire de l'Agence américaine pour le développement international a confirmé que Jeremy Lewin, l'associé d’Elon Musk qui supervise le démantèlement de l'USAID, avait ordonné l'annulation de certaines des résiliations de contrats du week-end, mardi. Les fonctionnaires ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à informer les médias.

« Nous avons été choqués d'apprendre que le gouvernement américain avait mis fin à ses contrats avec le PAM. C'était tout à fait inattendu et l'impact sur nous a été immédiat et important. Beaucoup d'entre nous sont les seuls soutiens de leur famille et d'innombrables personnes vulnérables dépendent de cette aide. C'est pourquoi nous demandons respectueusement que le soutien soit rétabli », a déclaré Mustafa Diriye, responsable logistique et contractant du PAM.

Il n'était pas clair mercredi combien de ces pays étaient encore concernés.

Selon les Nations unies, plus de 6 millions de personnes en Somalie sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Des années de conflit, des sécheresses prolongées, des inondations dévastatrices et des difficultés économiques ont rendu l'accès à la nourriture de plus en plus instable, en particulier pour les populations rurales et déplacées.