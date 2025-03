Guerre Israël-Hamas : un bébé miraculé retrouvé sous des décombres

Après le bombardement d’un village près de la ville de Khan Younès, les sauveteurs ont pu secourir une petite fille âgée de seulement un mois. Un bébé rescapé alors que ces frappes attribuées à l’armée israélienne ont fait au moins 58 morts.

"Depuis l'aube, elle a crié et s'est tue de temps en temps jusqu'à ce que nous puissions la sortir il y a peu de temps, et grâce à Dieu, elle est saine et sauve", se réjouit Hazem Attar, membre de la défense civile.

La frappe qui a détruit sa maison a tué au moins 16 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

Le village est situé dans une zone où l'armée israélienne a ordonné une évacuation en début de semaine et qui englobe la majeure partie de l'est de la bande de Gaza.