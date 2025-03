Guerre Israël-Hamas : à Gaza, des milliers d'enfants amputés

Des milliers d'enfants à Gaza souffrent d'amputations permanentes causées par la guerre.

Sila Abu Aqlan, a cinq ans. Elle a survécu à la guerre à Gaza, mais le conflit lui a laissé une marque indélébile.

Il y a 15 mois que la jambe de la fillette a été amputée après avoir été gravement brûlée lors d'une frappe aérienne israélienne.

Pour la première fois, Aqlan marche avec une jambe artificielle. Elle sort d'une clinique de Gaza. Chaussée d'une basket rose à la nouvelle jambe, une nouvelle vie débute pour elle.

Cela faisait près de 15 mois que la jambe de la fillette avait été amputée après avoir été gravement brûlée lors d'une frappe aérienne israélienne. Enfin, elle était équipée d'une prothèse.

L'un des aspects les plus choquants de la guerre à Gaza a été le nombre impressionnant d'enfants amputés à la suite des bombardements israéliens. L'organisation humanitaire de l'ONU, OCHA, l'a qualifié de “plus grand groupe d'enfants amputés de l'histoire moderne.”

Tout au long des 17 mois de guerre, les fournitures et les services pour les enfants et les adultes amputés ont été largement insuffisants. Le cessez-le-feu de Gaza, qui a débuté à la mi-janvier, a offert une opportunité aux agences humanitaires d'acheminer davantage de prothèses, de fauteuils roulants, de béquilles et d'autres dispositifs.

Cependant, cela n'a couvert qu'environ 20 % des besoins totaux, selon Loay Abu Saif, responsable d'un programme d'aide aux personnes handicapées dirigé par l'organisation Medical Aid for Palestine (MAP).

Cette fenêtre s'est brutalement refermée lorsque Israël a interdit l'entrée de toutes les fournitures médicales ainsi que de la nourriture, du carburant et d'autres aides le 2 mars.

Le bombardement surprise d'Israël à travers Gaza la semaine dernière, qui a tué plus de 400 Palestiniens et brisé le cessez-le-feu, n'a fait qu'ajouter au nombre d'amputés.

Les enfants confrontés à de multiples traumatismes

Avec une aide limitée, les enfants doivent affronter la douleur psychologique de la perte d'un membre en plus d'autres traumatismes.

La mère, le père et les sœurs de Sila ont tous été tués lors d'une frappe aérienne sur leur domicile en décembre 2023. Sila a subi de graves brûlures à la jambe droite. Un mois de traitement n'a eu que peu d'effet, et Sila hurlait de douleur insoutenable, raconte sa tante, Yasmine al-Ghofary. Les médecins ont amputé sa jambe au-dessus du genou.

“J'essaie autant que possible de la rendre heureuse. Mais la vérité, c'est qu'il y a des limites à son bonheur. La douleur est la douleur, et une amputation reste une amputation,” confie al-Ghofary.

Sila voit d'autres filles jouer et essaie de les suivre avec son déambulateur, mais elle tombe. “Elle demande : ‘Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi ne suis-je pas comme elles ?’” raconte sa tante.

En octobre 2023, Reem, 11 ans, a perdu sa main lorsqu'une frappe aérienne a frappé à proximité alors que sa famille fuyait son domicile à Gaza.

Reem ne peut plus s'habiller seule, se brosser les cheveux ni attacher ses chaussures. Elle se met en colère et frappe ses frères et sœurs si personne ne peut l’aider, raconte sa mère. D'autres fois, elle s'isole et regarde simplement les autres enfants jouer.

“Un jour, Reem a dit à son père qu'elle souhaitait mourir,” confie sa mère, qui se fait appeler Umm Reem. “Une autre fois, alors que nous parlions de viande, elle a dit : ‘Égorgez-moi comme un mouton,’ tout en riant.”

Des milliers d'enfants ont besoin d'aide

Entre 3 000 et 4 000 enfants à Gaza avaient subi des amputations en novembre 2024, selon Jamal al-Rozzi et Hussein Abu Mansour, deux experts renommés en réadaptation qui ont parlé avec l'Associated Press.

Jusqu'à 17 500 adultes et enfants ont subi de graves blessures aux membres, nécessitant une rééducation et une assistance, estimait l'Organisation mondiale de la santé en septembre.

Tout au long de la guerre, les hôpitaux, débordés par l'afflux de blessés, manquaient de médicaments qui auraient pu éviter des amputations. Les médecins ont décrit des amputations réalisées à cause d'infections qui auraient normalement pu être traitées facilement.

Dans sa campagne à Gaza, Israël a frappé quotidiennement des maisons et des abris où se trouvaient des familles, tuant plus de 17 000 enfants de moins de 17 ans, dont 4 800 de moins de 5 ans, et blessant des milliers d'autres, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Plus de 50 000 personnes de tous âges ont été tuées, plus de la moitié étant des femmes et des enfants, selon le ministère, dont le bilan ne distingue pas les combattants des civils.

L'assaut israélien a été déclenché par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre le sud d'Israël, au cours de laquelle des militants ont tué 1 200 personnes et pris des otages. Israël affirme viser le Hamas et attribue la responsabilité des morts civiles au groupe, qu'il accuse d'opérer dans des zones résidentielles.

Les conditions dans les camps et abris aggravent la situation des enfants

En mai dernier, la jambe de Moath Abdelaal, 13 ans, a été amputée au-dessus du genou après une frappe israélienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Sa famille a dû fuir vers un camp de tentes près de Khan Younis. Après le cessez-le-feu, ils sont retournés chez eux à Jabaliya, dans le nord de Gaza, mais leur maison avait été détruite. Ils vivent désormais sous une tente près des ruines, explique son père, Hussein Abdelaal.

L’état psychologique de Moath se détériore, raconte son père. Se déplacer avec des béquilles dans les décombres est difficile. Les médecins ont dû amputer encore davantage sa jambe, presque jusqu’à la hanche, en raison de complications. Moath a aussi appris que plusieurs de ses amis du quartier avaient été tués.

“Il a du mal à s’adapter à sa nouvelle situation. Il dort mal, à côté de ses frères et sœurs. C’est dur de voir notre fils comme ça,” confie son père.

Les organisations humanitaires tentent d’apporter de l’aide

Quelques initiatives à Gaza fournissent des prothèses et une aide à la réadaptation, explique al-Rozzi, directeur exécutif de la National Rehabilitation Society dans la bande de Gaza.

Sila est traitée au Centre des membres artificiels et de la polio à Gaza, un programme lancé par le Comité international de la Croix-Rouge, qui a fourni une thérapie physique, des fauteuils roulants et des prothèses à des centaines de Palestiniens amputés ou paralysés.

Mais les ressources sont limitées. Les fauteuils roulants sont en forte demande, avec 50 à 60 personnes par jour en quête d’un dans le nord de Gaza, selon Mahmoud Shalabi de MAP.

Al-Rozzi affirme qu’Israël bloque l’entrée de matériaux nécessaires à la fabrication des prothèses, sous prétexte qu’ils pourraient avoir un usage militaire.

COGAT, l'organisme militaire israélien supervisant l'aide, affirme qu'il n'y a jamais eu de restrictions sur les fournitures médicales destinées à Gaza, y compris les fauteuils roulants, les prothèses et les béquilles.

Certains espèrent un traitement à l’étranger

Quelques enfants amputés ont pu être évacués hors de Gaza pour se faire soigner. Mais le rythme des évacuations médicales reste lent, limité à quelques dizaines de personnes par jour, et a encore diminué après les frappes israéliennes de mardi. Jusqu’à 13 000 patients, toutes pathologies confondues, attendent leur tour pour sortir.

Asmaa al-Nashash ne souhaite qu’une chose : que son fils Abdulrahman, 11 ans, puisse être soigné à l’étranger pour recevoir une prothèse.

Le garçon vendait des articles dans une école de l’ONU transformée en abri à Nuseirat lorsqu’une frappe l’a touché. Des éclats d’obus ont traversé sa jambe, et les médecins n’ont pas pu la sauver.

Depuis, il reste souvent seul à jouer sur un téléphone, incapable de jouer au football avec les autres enfants. Certains le harcèlent, l’appelant “le garçon à une jambe.”

“Mon cœur se brise en mille morceaux quand je le vois ainsi et que je ne peux rien faire pour lui,” confie sa mère.