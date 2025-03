Niger : pénurie d'essence dans les stations-service

L'essence: ce précieux liquide manque cruellement dans les stations services de Niamey depuis quelques jours.

Pour s'approvisionner en essence à Niamey, il faut se lever de bonne heure, et ces automobilistes l'ont appris à leur dépens. Cette rareté est selon la société nigérienne en charge du ravitaillement due à la levée de la subvention sur le carburant au Nigeria qui alimentait l'importation clandestine dans le pays. Conséquence : pour couvrir en brut le territoire nigérien, il réduire les quantités allouées à chaque station.

La consommation quotidienne seulement à Niamey varie entre 25 et 26 citernes et près de 50 à l'échelle nationale. Selon les autorités, la société de raffinage de Zinder ne parvient pas à livrer plus de 25 citernes par jour, un manque à gagner en plus de la fraude qui fait perdre entre 40 et 50% de la consommation nationale.

Ces arguments avancés par le directeur de la SONIDEP, Maazou Oumani ne rassurent pas certains Nigériens. Ils dénoncent une opacité dans la gestion du carburant : "On n’a pas une grande information là-dessus parce que les autorités qui ont l’obligation de nous donner d’amples explications ne le font pas. Nous sommes désemparés. On n’a pas la vraie information" explique un riverain.

Pour faire face à la pénurie, le gouvernement a commencé à importer du carburant depuis un an, la SONIDEP dit disposer même de stocks suffisants à Lomé au Togo, des camions sont en route pour assurer l'approvisionnement avait fait remarqué son directeur à la télévision nationale. Agali Ibrahim est membre du syndicat des conducteurs de taxis et transports urbains , pour lui il faut augmenter la production journalière au vu de la demande estimée à plus de 10.000 barils : nous pensons que l’Etat doit faire un pas en avant rapport à la production parce que si on nous dit qu’il y a 25 camions pour la ville de Niamey, je pense que ça ne suffit pas. Aujourd’hui dès qu’ils ont arrêté la contrebande du pétrole tout le monde va à la pompe. Et quand tout le monde à la pompe, ce qu’il y a à la pompe ne peut suffire.

Les Nigériens attendent que les camions citernes passent de 24 à 100 par jour dans la seule de ville de Niamey. Les organisations de la société civile appellent par ailleurs le gouvernement à rouvrir les frontières avec ses voisins le Benin et le Nigeria.