Women of Valour : Chidimma Adetshina, entre deux nations

Alors que le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme sur le thème "Accélérer l'action", la mannequin nigériane et reine des concours de beauté Chidimma Adetshina se sert de son histoire pour encourager la résilience et l'unité.

Chidimma Adetshina, qui s'était d'abord orientée vers les défilés de mode plutôt que vers les concours de beauté, se souvient du moment qui a changé sa trajectoire. Inspirée par l'ancienne Miss Univers Demi-Leigh Nel-Peters en 2017, elle a décidé d'entrer dans le monde de la compétition en 2024.

"Je n'ai jamais vraiment voulu faire du spectacle", admet-elle. "Mais je me suis fixé un objectif lorsque j'ai vu Demi-Leigh monter sur la scène de Miss Univers. Je voulais lui ressembler, être une reine". Son parcours n'a cependant pas été sans heurts. S'exprimant en toute franchise, Chidimma Adetshina souligne les préjugés auxquels les femmes sont souvent confrontées dans divers secteurs d'activité.

"La première étape consiste à reconnaître l'existence des préjugés et des partis pris", explique-t-elle. "Une fois que nous l'avons accepté, nous pouvons commencer à trouver des moyens de les surmonter. La célébration de la diversité est essentielle - il ne s'agit pas seulement de culture, mais aussi de religion, d'identité et d'antécédents. L'inclusion nous rend plus forts."

Pour Chidimma Adetshina, la persévérance est un thème récurrent. Elle admet qu'il lui est arrivé d'envisager d'abandonner, de se demander si ses efforts en valaient la peine.

"Il y a des jours où je me demande quand je pourrai faire une pause", confie-t-elle. "C'est difficile parce que les choses qui me motivent sont les mêmes que celles qui semblent parfois hors de portée. Mais je me rappelle qu'il me reste encore une personne à inspirer".

Le message qu'elle adresse aux femmes en cette Journée internationale de la femme est clair : malgré l'adversité, il faut continuer à aller de l'avant. "Je me tiens ici non seulement en tant que Chidimma Adetshina, mais aussi en tant que symbole d'espoir et de foi. Je me suis battue non seulement pour moi, mais aussi pour l'Afrique", déclare-t-elle.

Alors que le monde réfléchit au thème de cette année, l'histoire de Chidimma Adetshina nous rappelle avec force que l'inclusion et la résilience peuvent ouvrir la voie au progrès.