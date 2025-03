Women of Valour : Fatoumata Maiga et la lutte pour la paix au Mali

Alors que le monde célèbre la Journée internationale de la femme 2025 sous le thème "Accélérer l'action", l'histoire de Fatoumata Maiga témoigne du pouvoir des femmes à façonner la paix et la sécurité dans les zones de conflit.

Militante de longue date et fondatrice de l'association Defund Police Initiative to Pay, Fatoumata Maiga a consacré sa vie à la lutte contre la prolifération des armes au Mali. "On ne peut pas construire la paix dans un environnement de violence", dit-elle. "Notre objectif est de voir comment les gens peuvent résoudre leurs différends sans utiliser d'armes."

Née dans une famille de militaires, Fatoumata Maiga a vécu de près les réalités brutales du conflit. L'un de ses souvenirs les plus obsédants remonte à 2018, lorsque des explosions à Gao ont semé la dévastation dans leur sillage. "Les bâtiments se sont effondrés. Les gens ont été éventrés. Il y avait du sang, de la chair, de la douleur partout", se souvient-elle.

Ses expériences alimentent sa mission d'éducation des femmes sur les dangers des armes non contrôlées, révélant comment les armes à feu et les explosifs sont souvent stockés dans les maisons, ce qui pose de graves risques. "Les femmes doivent participer activement aux efforts de paix", insiste-t-elle. "Jusqu'à présent, beaucoup d'entre elles n'ont pas réalisé les risques graves que représentent les armes entre les mains de non-professionnels."

Au-delà de la sensibilisation, Fatoumata Maiga travaille en étroite collaboration avec les communautés pour désarmer les zones de conflit et plaider en faveur d'une paix durable. Elle est convaincue qu'une véritable sécurité ne peut être atteinte que si les femmes sont associées à la prise de décision et aux efforts de reconstruction.

Ses efforts inlassables incarnent l'esprit d'"Accelerate Action", prouvant que les femmes ne sont pas seulement des victimes de la guerre, mais qu'elles sont essentielles pour garantir la paix et reconstruire les nations ravagées par les conflits.