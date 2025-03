Soudan : les enfants dans l'ombre d'un conflit meurtrier

Dans un hôpital d'Omdurman, des scènes de désespoir se jouent chaque jour.

Des enfants blessés par les explosions et les combats, hurlent de douleur . Parmi eux, une petite fille souffre de brûlures profondes, après avoir été prise dans une explosion dévastatrice. Sa mère, tentant désespérément de la protéger, a elle aussi été brûlée dans ce même chaos. Dans les couloirs bondés de l’hôpital, ces enfants, victimes innocentes d’un conflit qui les dépasse, se battent pour leur survie, entourés de souffrances qui semblent ne jamais finir.

Le Dr Maha Hussein, directrice générale de l’hôpital Al-Buluk, témoigne de la situation tragique qui prévaut dans la région : le nombre total de blessés qui sont arrivés est de 150." La journaliste, choqué par cette réalité dévastatrice, demande : "Ce sont tous des enfants ?" Elle répond : "Tous des enfants."

L'armée soudanaise poursuit ses efforts pour reprendre la capitale, Khartoum, aux forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), mais la reconquête s’effectue à un coût humain et matériel élevé. Le pays est plongé dans une violence sans fin, et les enfants, pris entre les feux croisés, paient le prix le plus lourd de cette guerre. Ils se retrouvent au cœur du conflit, devenant les premières victimes de cette violence qui ravage leur pays, leurs familles et leur avenir.