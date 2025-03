Namibie : dernier hommage grandiose à l'ancien président Sam Nujoma

Le samedi 8 février 2025, la Namibie a rendu un dernier hommage émouvant à son héros national, Sam Nujoma, le père fondateur de la nation.

Après une vie dédiée à la lutte pour la liberté et l’indépendance, l’ancien président a été enterré avec toute la dignité et la grandeur qu'il méritait, dans le sanctuaire sacré du Heroes's Acre, un lieu de repos final pour ceux qui ont marqué l’histoire du pays.

Dès l’aube, des milliers de Namibiens, venus des quatre coins du pays, se sont rassemblés pour célébrer la vie de l’homme qui, pendant plus de 30 ans, a guidé son peuple vers la liberté. Le pays était en deuil, avec les drapeaux en berne, tandis que la dépouille de Nujoma était transportée à travers sept régions, y compris son village natal d'Etunda, permettant à des centaines de milliers de citoyens de lui rendre hommage.

Les funérailles nationales ont réuni des présidents et d'ex chef d'etats du monde entier, parmi lesquels Thabo Mbeki et Cyril Ramaphosa, Emmerson Mnangagwa ou encore Joseph Kabila. Tous ont salué la grandeur de l'homme, symbole de la résistance contre l’apartheid et de la quête d’indépendance du peuple namibien.

Le moment le plus poignant de la cérémonie fut sans doute la descente du cercueil de Sam Nujoma, drapé dans le drapeau national de la Namibie. Ce geste solennel a été accompagné d'une salve de 21 coups de canon, un hommage militaire rendu par l'armée de l'air namibienne, et d’un défilé aérien en l’honneur du défunt. Ces rituels marquaient l'hommage officiel de la nation à un homme qui a consacré sa vie à l'indépendance du pays.

Lors de la cérémonie, les discours ont mis en lumière l’héritage de Nujoma, un homme qui a surmonté des obstacles immenses, passant d’un village isolé aux plus grandes scènes diplomatiques mondiales. Le président namibien, Nangolo Mbumba, a souligné que Sam Nujoma était un "géant parmi les dirigeants", un visionnaire dont l'engagement pour la liberté et la dignité humaine restera gravé dans l’histoire.

Sa famille, représentée par son fils aîné, Utoni Nujoma, a exprimé des mots d'adieu pleins de respect et de reconnaissance. "Même dans notre tristesse, nous célébrons une vie bien vécue", a-t-il déclaré, rappelant que son père avait incarné l'esprit de la lutte pour la liberté, non seulement pour la Namibie, mais pour tout le continent africain.

Le Heroes Acre est désormais le dernier lieu de repos de Sam Nujoma, aux côtés des autres héros et héroïnes namibiens. Ce cimetière symbolique, dédié aux luttes pour la liberté, est désormais le témoin d'un dernier acte de reconnaissance pour celui qui a forgé l'indépendance de la Namibie.