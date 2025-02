Décès de Sam Nujoma : la fin d’une époque pour la Namibie

Sam Nujoma, le leader historique qui a conduit la Namibie à l’indépendance en 1990, est décédé à l’âge de 95 ans. Il était considéré comme le père de la nation et un symbole de la lutte contre l’apartheid en Afrique.

Né dans une famille modeste, Nujoma a passé presque 30 ans en exil avant de devenir le visage de la lutte pour l’indépendance de la Namibie. En 1960, il a fondé le SWAPO (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain), mouvement révolutionnaire qui allait jouer un rôle clé dans la libération du pays.

En 1990, après avoir mené une longue guerre de guérilla contre le régime sud-africain, Nujoma est devenu le premier président démocratiquement élu de la Namibie. Sa présidence a marqué un tournant dans l’histoire du pays, permettant une transition vers un régime démocratique après des décennies de domination coloniale et d’apartheid.

Malgré ses positions fermes contre le colonialisme, Nujoma a su développer des relations équilibrées avec l’Occident tout en entretenant des liens solides avec des pays comme la Chine, Cuba et la Russie. Sa politique extérieure, pragmatique mais fidèle à ses idéaux, a renforcé l’indépendance de la Namibie sur la scène internationale.

Au-delà de sa carrière politique, Nujoma restera dans les mémoires comme l’un des derniers grands leaders africains de la décolonisation, aux côtés de figures comme Nelson Mandela, Robert Mugabe et Kenneth Kaunda. Il laisse derrière lui un héritage de réconciliation, de stabilité et de liberté pour la Namibie et l'Afrique.