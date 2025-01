Afrique du Sud : une fille de Jacob Zuma arrêtée pour "terrorisme"

Une fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été arrêtée jeudi et a comparu devant un tribunal pour terrorisme. Elle est accusée d'avoir incité à la violence par le biais de messages sur les réseaux sociaux avant et pendant les émeutes qui ont secoué le pays il y a quatre ans et qui ont fait plus de 350 morts.

Duduzile Zuma-Sambudla, qui est membre du Parlement, a été remise en liberté après avoir reçu un avertissement - ce qui est similaire à une mise en liberté sous caution sans qu'il soit nécessaire de verser de l'argent - tandis que son affaire a été renvoyée devant une juridiction supérieure pour être poursuivie en mars.

Son avocat a déclaré qu'elle avait effectivement publié sur ce qui s'appelait alors Twitter des messages liés aux émeutes de juillet 2021, mais a nié qu'ils incitaient à la violence.

Les émeutes, déclenchées par la condamnation de Jacob Zuma à une peine de prison pour outrage à magistrat pour avoir refusé de témoigner dans le cadre d'une enquête sur la corruption généralisée du gouvernement pendant la période où il était président (2009-2018), ont été parmi les pires troubles civils qu'ait connus l'Afrique du Sud depuis la fin du système d'apartheid de la minorité blanche, en 1994.

Incendies criminels

Pendant plus d'une semaine, des foules en colère se sont livrées à des pillages généralisés de magasins et d'entrepôts, à des incendies criminels et à des destructions de biens, et plus de 5 000 personnes ont été arrêtées. Les autorités estiment que les émeutes ont causé plus de 2 milliards de dollars de dégâts. Le désordre et la violence ont pris les autorités au dépourvu et ont mis l'Afrique du Sud mal à l'aise après trois décennies largement pacifiques depuis la fin de l'apartheid.

Plus de 60 autres personnes ont déjà été arrêtées pour incitation présumée à la violence pendant les troubles, qui, selon les autorités, ont été attisés par les partisans de Jacob Zuma dans le cadre d'une "insurrection" contre l'actuel président Cyril Ramaphosa, l'homme qui a remplacé M. Zuma à la tête du pays et du parti au pouvoir, le Congrès national africain.

Duduzile Zuma-Sambudla, 42 ans, a été accusée d'avoir incité les manifestants à causer davantage de dégâts pendant les émeutes en signe de soutien à son père. La police a déclaré qu'elle s'était rendue jeudi matin à un poste de police de la ville de Durban, dans l'est du pays.

Des émeutes en partie provoquées par la frustration et la pauvreté

L'enquête sur son implication dans les émeutes a été menée par une unité spéciale de la police chargée de la lutte contre la grande criminalité et la criminalité organisée, connue sous le nom de "Hawks". L'unité a mis du temps à rassembler des preuves en raison de la complexité de l'affaire et de la nécessité de faire appel à des spécialistes des médias sociaux, ont indiqué les procureurs.

"L'arrestation est le résultat d'une enquête méticuleuse (...) suite aux troubles qui ont paralysé le pays en 2021", a déclaré le porte-parole des Hawks, le brigadier Thandi Mbambo.

Les procureurs ont déclaré que Duduzile Zuma-Sambudla était accusée d'incitation au terrorisme et d'incitation à la violence publique en vertu d'une loi qui traite des menaces contre l'État. Ils ont déclaré qu'elle avait publié des messages et des discours sur les réseaux sociaux en juin et juillet 2021 et que la "conséquence naturelle et probable" de ses déclarations "serait la commission d'actes de violence publique".

Tensions politiques

Alors que l'arrestation de Jacob Zuma était considérée comme le seul catalyseur des émeutes, une enquête ultérieure a révélé qu'elles étaient également motivées par la frustration et la pauvreté à une époque où l'Afrique du Sud était soumise à de sévères mesures de confinement en raison de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Les poursuites engagées contre Zuma-Sambudla risquent d'attiser les tensions politiques en Afrique du Sud, sur fond de querelle entre Zuma et Ramaphosa. Les médias sud-africains ont fait état d'une forte présence policière au palais de justice de Durban, où M. Zuma bénéficie d'un large soutien, et un hélicoptère de la police a survolé les lieux.

M. Zuma, âgé de 82 ans, était également présent au tribunal, tandis que les partisans du nouveau parti politique qu'il dirige depuis son expulsion du Congrès national africain se rassemblaient à l'extérieur. Son parti, le MK, a déclaré que les accusations portées contre M. Zuma-Sambudla, un haut responsable du parti, étaient motivées par des considérations politiques visant à affaiblir ce qui est aujourd'hui la principale opposition en Afrique du Sud.

Zuma-Sambudla a souri au tribunal et portait un foulard aux couleurs noires et vertes du parti MK, nouvelle menace politique pour l'ANC, longtemps dominant.

Zuma nie tout acte répréhensible

Jacob Zuma a affirmé à plusieurs reprises que ses propres ennuis judiciaires étaient motivés par des considérations politiques, bien qu'il ait fait l'objet de multiples enquêtes criminelles remontant au milieu des années 2000.

Il a purgé deux mois de prison pour outrage à magistrat, mais a également été accusé de corruption, de racket, de fraude, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars que le gouvernement sud-africain a signé avec un fabricant d'armes français en 1999, à l'époque où il était un homme politique influent en pleine ascension.

M. Zuma a nié tout acte répréhensible et son procès, qui a débuté en mai 2021 mais a été retardé par de multiples retards judiciaires, devrait se poursuivre cette année. Il a également été accusé de corruption lorsqu'il était président, en raison de ses relations avec une famille d'hommes d'affaires indiens qui, selon les autorités, ont escroqué des entreprises publiques de plusieurs milliards de dollars et corrompu de hauts responsables politiques.

Ni Zuma ni aucune autre personnalité de son gouvernement n'ont été inculpés à la suite de ces allégations, ce qui a suscité la colère de nombreux Sud-Africains qui ont vu des services publics tels que le réseau électrique, les services postaux et les transports publics s'effondrer à cause de la corruption.