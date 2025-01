La mairie du 12e arrondissement de Paris touchée par un incendie "maîtrisé"

Ce lundi 27 janvier, tôt dans la matinée, un incendie s'est déclaré sur le toit de la mairie du 12ᵉ arrondissement de Paris. Son clocher emblématique de 36 mètres est sérieusement endommagé. Environ 150 pompiers ont éteint les flammes, et aucune victime n'est à déplorer. Les autorités ont mis en garde contre un risque potentiel d'effondrement du clocher supérieur. Un périmètre de sécurité a été établi et une enquête sur la cause de l'incendie est en cours. Les services publics ont été temporairement relocalisés dans la mairie du 11ᵉ arrondissement.