En Bulgarie, des danseurs masqués chassent les mauvais esprits

Le festival international des jeux de mascarade de Surva à Pernik, en Bulgarie, attire plus de 12 000 artistes et groupes internationaux. Connus sous le nom de « Kukeri », les danseurs masqués aux costumes complexes chassent les mauvais esprits, célèbrent la fin de l'hiver et accueillent le printemps. Reconnue par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, cette tradition séculaire réunit diverses régions et cultures, ce qui a valu à Pernik le titre de capitale mondiale des jeux et traditions de mascarade.