Des baigneurs de toute l'Europe bravent les eaux glaciales de Skagen

Chaque année, c'est dans la ville la plus septentrionale du Danemark, à Skagen, que se tient le festival de baignade hivernale. Fondé en 2012 par Rita Eeg, ce festival de quatre jours attire des locaux et des visiteurs de toute l'Europe venus braver les eaux glaciales. Les bains d'hiver, de plus en plus populaires au Danemark, inspirent résilience et vitalité à ses adeptes.