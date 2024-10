La Chine et la Russie veulent booster leur coopération militaire

Le ministre russe de la Défense est arrivé lundi à Pékin en Chine pour une visite officielle.

Tapis rouge et honneurs militaires, la Chine n’a pas fait dans la dentelle, lors de l’arrivée du ministre russe de la défense à Pékin.

Andrei Belousov, a déposé une gerbe au Monument aux héros du peuple sur la place Tiananmen avant de s’entretenir avec son homologue chinois, Dong Jun.

Sa visite se déroule sur fond de renforcement des relations militaires entre la Chine et la Russie. Alors que les deux pays veulent accroitre leur capacité de défense.

‘’ Les relations amicales entre la Russie et la Chine conservent une forte dynamique de développement, se développent dans toutes les directions et atteignent un niveau sans précédent. Les contacts de confiance entre les dirigeants des deux pays jouent un rôle clé dans le renforcement des liens stratégiques. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre tous les accords conclus au plus haut niveau. La coopération militaire russo-chinoise est un élément important du renforcement des capacités de défense et du maintien de la stabilité mondiale et régionale.’’, a déclaré le ministre russe de la défense.

Le patron de la défense chinoise est allé dans le même sens. La Chine et la Russie avaient un désir commun de promouvoir la coopération militaire a déclaré Dong Jun.