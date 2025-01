L'intensification du conflit au Congo provoque un nouvel exode des civils

L'intensification des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise a forcé les civils à fuir le camp de déplacés de Nzulo, près de Goma, dans l'est du Congo. Ce conflit qui dure depuis des décennies implique plus de 100 groupes armés qui se battent pour le contrôle de cette région riche en minéraux. Le M23 a récemment pris le contrôle de villes clés, notamment Minova et Masisi, coupant les voies d'approvisionnement vers Goma. L'ONU fait état de plus de 237 000 personnes déplacées cette année, ce qui aggrave la crise humanitaire dans la région.