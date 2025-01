Deuxième jour de pollution extrême pour Sarajevo

Un épais brouillard dû à la pollution a enveloppé Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, pour la deuxième journée consécutive. Les Balkans sont souvent victimes d'une pollution hivernale importante causée par la dépendance au charbon et au bois pour le chauffage. Les experts mettent en garde contre les risques sanitaires liés à la mauvaise qualité de l'air, qui contribue aux maladies et aux décès prématurés. Sarajevo est l’une des villes les plus polluées d’Europe.