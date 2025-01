Manifestation contre la politique anti-immigration de Trump

Les partisans des droits des immigrés se sont rassemblés à Los Angeles, aux États-Unis, pour s’opposer aux politiques d’expulsion massive et aux décrets du président Trump relatifs à l’immigration. Les organisateurs ont proposé une veillée et une réunion publique bilingues offrant des conseils juridiques et un soutien aux immigrés. Dès son arrivée au pouvoir, le président Trump a mis fin au droit de sol et a inversé les politiques d’immigration de l’ère Biden, donnant la priorité à l’expulsion de toutes les personnes sans papiers. Avec des restrictions plus strictes en matière d’asile et de réfugiés, Trump a déclaré l’état d’urgence aux frontières.