Kenya : traitement par dialyse en zone rurale

Au Kenya, un nouveau centre de dialyse redonne de l’espoir aux patients des communautés rurales.

Situé dans le comté de Murang’a, le centre est censé soulagé les personnes atteintes de maladies rénales chroniques.

Bien que l'emplacement de cette localité puisse sembler idyllique, l’accès aux commodités de base peut être un défi pour les habitants.

Rahab Waithera Kamau, une habitante de la région, a été diagnostiquée avec une maladie rénale chronique il y a quelques années et doit depuis subir régulièrement des séances de dialyse.

Cependant, en raison de l’emplacement rural de son village, elle devait parcourir de longues distances pour recevoir les soins nécessaires – jusqu’à aujourd’hui.

Bena Care, une entreprise sociale basée à Nairobi, la capitale, et le gouvernement local du comté de Murang’a se sont associés pour ouvrir un nouveau centre de dialyse dans un hôpital local à Kigumo.

Pour Waithera Kamau, ce nouveau centre est une bénédiction.

« Je suis maintenant certaine que ma vie ne sera pas écourtée parce que l’établissement est proche, je peux même m’y rendre à pied. Et le fait que je puisse y aller pendant la journée et revenir le même jour est un autre avantage », dit-elle.

Auparavant, Waithera Kamau devait parcourir plus de 60 kilomètres pour recevoir un traitement de dialyse.

« Je rentrais chez moi la nuit. Parfois, je pensais ne pas y aller à cause du long trajet, et même le transport et l’argent posaient problème », explique-t-elle.

Njoroge Ng’ang’a, 82 ans, est également un patient sous dialyse originaire de Kigumo.

À son âge, le long trajet pour recevoir un traitement était particulièrement éprouvant.

Il avait besoin d’un transport privé pour assister aux séances de dialyse.

« La voiture venait me chercher à 11 heures, et à mon arrivée à l’hôpital, je trouvais déjà une longue file d’attente. Parfois, il arrivait que les machines soient en panne ou ne fonctionnent pas », se souvient Ng’ang’a.

« Je quittais l’établissement à 20 heures. Maintenant, Dieu a supprimé tout ce trajet et l’a amené dans notre région », dit-il.

Le nouveau centre de dialyse de Kigumo fait partie d’une initiative de Bena Care visant à rapprocher la dialyse des personnes qui en ont besoin.

L’organisation construit des centres de dialyse dans les zones rurales.

Bena Care, basée à Nairobi, cherche à réduire les coûts des soins de santé pour les patients atteints de maladies chroniques et leurs familles.

Elle développe un vaste réseau de professionnels de santé composé principalement d’infirmiers, de physiothérapeutes et de soignants, qu’elle met en relation avec les patients.

Si un patient vit dans un village, il sera jumelé avec un infirmier du même village afin de réduire le temps et les coûts de déplacement.

Après avoir mené une étude avec l’Université Jomo Kenyatta et avec le soutien de Villgro Africa, Bena Care a découvert que le comté de Murang’a avait un besoin urgent d’un nouveau centre de dialyse.

« Il y a trois ans, nous avons constaté une tendance croissante dans notre population de patients, où de plus en plus de personnes avaient besoin de services de dialyse », explique Monari.

« L’étude a révélé des lacunes critiques en termes d’accessibilité aux services de dialyse et de stratégies de prévention. Et pour résoudre ce problème, nous avons lancé le centre de ressources communautaires et le centre de dialyse à l’hôpital de niveau 4 de Kigumo. »

Les services de l’hôpital de niveau 4 de Kigumo sont principalement couverts par le régime national d’assurance SHA (Social Health Authority) ou Kang’ata Care, une forme d’assurance santé introduite par le gouvernement du comté de Murang’a.

Cependant, ceux qui ne bénéficient pas de ces couvertures ne sont pas rejetés.

Ils sont d’abord soignés, puis aidés à s’inscrire à une couverture.

Selon l’Association rénale du Kenya, 5 670 personnes suivaient un traitement d’hémodialyse au Kenya en 2021.

Le pays compte environ 200 établissements fournissant des services d’hémodialyse.

Le Dr James Kamau Kahura, médecin consultant et spécialiste des maladies rénales, travaille dans le domaine de la santé depuis plus de 20 ans.

Il affirme que 200 établissements ne suffisent pas.

« Chaque établissement peut prendre en charge environ 10 à 30 patients, ce qui représente environ 600 personnes. Vous pouvez donc constater le déficit en termes de disponibilité des services de dialyse dans le pays », explique-t-il.

« Bena Care a lancé une initiative pour déployer une unité de dialyse dans les régions intérieures du pays, et cela contribuera à combler le manque d’unités de dialyse dans le comté », conclut le Dr Kamau Kahura.